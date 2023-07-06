Интересное в Казани
· Яна Крутовских

Как получить здоровые зубы и красивую улыбку без вреда для здоровья?

Как получить здоровые зубы и красивую улыбку без вреда для здоровья?

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Инновационные технологии, квалифицированные доктора, многолетний опыт работы – так сейчас о себе рассказывает каждая стоматологическая клиника в Казани. Так ли это на самом деле? Что отличает стоматологию «Анатомия улыбки» от всех остальных? И почему для нас качество не просто слово?

Наверное, многие думали, почему одна и та же услуга в первой клинике дешевле, а во второй – дороже. В стоимость услуг стоматологии входит оборудование, материалы, работа специалиста. Чем современнее технологии, тем дороже будет стоить процедура. Новейшее оборудование позволяет врачам провести точное лечение. Добросовестную работу не придется переделывать, а здоровые зубы будут радовать вас каждый день.

Сейчас в Казани множество клиник, которые предоставляют платные услуги. Это привело к тому, что некоторые стоматологии ставят на первое место заработок, а не качество работы. За счет этого они начинают экономить на сотрудниках и оборудовании, уменьшать цены, чтобы работать на поток. Использование неоригинальных материалов, в свою очередь, снижает уровень стоматологии. Ведь без необходимой аппаратуры невозможно провести качественную процедуру. Квалифицированные специалисты не будут работать на таких материалах, так как грамотные врачи не хотят подрывать свою личную репутацию.

Анатомия улыбки это качественные услуги. Специалисты не обманывают пациентов, не навязывают лишние услуги. Предлагают только то, что поможет сохранить ваше здоровье на долгие годы. Для клиники самое главное, чтобы пациенты остались довольны визитом к стоматологу. Доктора занимаются медициной, где на первом месте результат, а не заработок. Высокий уровень используемых технологий обеспечивает не только комфортное, но и безопасное обслуживание. В нашей стоматологии работают врачи, имеющие огромный опыт практической работы и прошедшие обучение за рубежом. Они постоянно повышают свою квалификацию, проходя различные обучающие курсы по применению современных технологий. Мы обеспечиваем пациентам прозрачные и фиксированные цены, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте: anatomiya-ulibki.ru

Преимущества стоматологии «Анатомия улыбки»:

  1. Лечение любого уровня сложности. Беремся за самые тяжелые случаи и прекрасно с ними справляемся.
  2. Комплексный подход. Мы сообща подходим к решению всех задач, а это значит, что участие принимают следующие специалисты: хирурги, ортодонты, ортопеды, имплантологи, терапевты.
  3. Комфортные условия. Безопасная анестезия, лечение зубов под седацией, применение микроскопа для наиболее точного и атравматичного лечения зубов.
  4. Адаптация пациентов, которые боятся стоматологов. Мы понимаем ваши страхи и знаем, как с ними справиться!
  5. Диагностика. Благодаря современным технологиям мы можем точно спрогнозировать ход операции и окончательный результат. Цифровая стоматология позволяет специалистам добиться наилучшего результата и максимальной эстетики при лечении различных заболеваний зубочелюстной системы.
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