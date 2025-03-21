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Названы главные работодатели по итогам 2024 года: рассказываем, куда устраиваться казанцам

ГК «КАН АВТО» стала победителем конкурса работ...

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Крупнейший рекрутинговый интернет-портал hh.ru подвёл итоги ежегодного рейтинга работодателей России. Исследование охватывало более 2000 компаний по всей стране и проводилось по трём основным критериям:
— вовлечённость сотрудников, которая оценивалась на основе анонимных внутренних опросов;

— привлекательность бренда работодателя (на основе оценки соискателей на hh.ru);

— экспертная оценка HR-специалистов, включая процессы подбора, адаптации и развития персонала.

Для объективной оценки все компании были разделены по численности персонала: малые (до 100 сотрудников), средние (от 101 до 1000), крупные (свыше 1000 человек) и крупнейшие (свыше 5000 человек). Такой подход позволил сравнивать работодателей в равных условиях, учитывая масштаб бизнеса и специфику внутренних процессов.

В итоге 1-е место среди крупных работодателей Татарстана (от 1001 до 5000 сотрудников) заняла группа компаний «КАН АВТО». В общероссийском рейтинге в этой категории она оказалась на 18-м месте. Кроме того, «КАН АВТО» заняла 2-е место среди всех компаний России в отрасли “Автодилеры, автозапчасти”.

И это — не случайность. За высокими результатами стоят реальные усилия по развитию сотрудников, созданию комфортной рабочей среды и формированию корпоративной культуры, в центре которой — человек.

За что «КАН АВТО» заслужила признание?

«КАН АВТО» – это не просто стабильная и динамично развивающаяся компания в сфере автоиндустрии, но и работодатель, который инвестирует в своих сотрудников. В основе корпоративной философии – порядочность, развитие, уважение, доверие и скорость. Эти принципы отражены во всех аспектах работы с персоналом, начиная с подбора кандидатов и заканчивая программами обучения и карьерного роста.

— Для нас этот конкурс – не просто награда, а подтверждение того, что мы на правильном пути. Мы создаем среду, где сотрудники чувствуют поддержку, могут расти профессионально и работать в окружении единомышленников, – отмечает HR-директор «КАН АВТО» Алина Файзрахманова.

Возможности карьерного роста

Одним из ключевых факторов, повлиявших на высокую оценку компании, стала система карьерного роста. В «КАН АВТО» 87% руководителей – это сотрудники, которые начинали с линейных позиций. Здесь карьерный рост – не теория, а реальный шанс для каждого.

— Мы даем возможность развиваться всем, кто проявляет желание и инициативу. Многие сотрудники, даже покидая компанию, спустя время возвращаются обратно – и для нас это лучший показатель правильной работы с персоналом, – добавляет Файзрахманова.

Ставка на развитие сотрудников

В компании действует многоуровневая система обучения: от обязательных тренингов для всех должностей до программы «Эффективные лидеры» для управленцев. В рамках этой программы с сотрудниками работали Ирина Хакамада, Радислав Гандапас, Игорь Манн, Владимир Соловьев, Сергей Озеров, Константин Борисов и другие ведущие эксперты России.

Кроме того, сотрудники «КАН АВТО» регулярно подтверждают свое мастерство на профессиональных конкурсах. В 2024 году автодиагност компании одержал победу на международном конкурсе технических специалистов GEELY в Китае.

Корпоративная культура и соцпакет

Компания активно развивает культуру #kanavtofamily, ориентированную на командную работу, открытость и заботу о сотрудниках. Здесь ежегодно проводится опрос по лояльности и вовлеченности, а предложения персонала действительно учитываются при формировании HR-стратегии.

Бонусная программа «КАН-Привилегия» включает ДМС, скидки на автомобили, льготные условия по кредитам, абонементы в фитнес-клубы и программы лояльности от партнеров.

Отдельное внимание уделяется корпоративному спорту – сотрудники участвуют в марафонах, турнирах, а команда по пейнтболу стабильно входит в топ-5 лучших в России.

Работа в «КАН АВТО» – это уверенность в завтрашнем дне

Победа в конкурсе HeadHunter подтверждает: «КАН АВТО» – это не просто работодатель, а компания, в которой действительно создают условия для роста, развития и профессиональной реализации.

Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте «КАН АВТО».

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