Наркотическая зависимость — проблема, которая часто остается незамеченной, пока не начинает активно разрушать жизнь человека и его близких. Исследования показывают, что более 60% случаев зависимости на ранних стадиях скрываются от семьи, а только треть страдающих обращаются за помощью вовремя. Чтобы дать шанс на восстановление, важно действовать на опережение.

В Казани наркологическая клиника «МЦ Ибис» помогает не просто справиться с зависимостью, но и обрести контроль над жизнью. Сегодня мы пообщались с Анненковой Надеждой Сергеевной, главным врачом клиники. Как распознать проблему, какие последствия ждут зависимого и с чего начать путь к реабилитации - в материале ProKazan.

- Какие факторы могут стать причиной развития зависимости?

- Причины могут быть разными. У кого-то это попытка справиться с психологическими проблемами или стрессом, у других — стремление к новым ощущениям и быстрой эйфории. Но что объединяет все случаи, так это то, что зависимость формируется очень быстро. Уже после первых проб в мозгу происходят биохимические изменения, что делает употребление неконтролируемым, несмотря на кажущуюся уверенность в своей силе воли.

- Как понять, на какой стадии зависимости находится человек, и чем они отличаются?

- Зависимость подкрадывается незаметно. На первом этапе человек теряет контроль и постепенно увеличивает дозу, чтобы ощутить прежний эффект. На втором появляется ломка: болезненное состояние, когда все мысли сосредоточены только на одном — получить очередную дозу, чтобы заглушить боль. Третий этап характеризуется серьёзными изменениями в психике и провалами в памяти, и даже если попытки уменьшить употребление есть, последствия уже налицо. Определить стадию и подобрать правильное лечение под силу только профессионалу.

- Какие изменения в поведении могут сигнализировать о зависимости?

- Физические изменения в организме — это скорее следствие употребления, чем явный признак зависимости. Настоящая беда проявляется в изменении поведения. Человек перестаёт интересоваться тем, что раньше приносило радость, и постепенно его мысли заполняет лишь одно: где найти и как употребить очередную дозу. Даже в шутках проскальзывают намёки на новую привычку, а среди друзей остаются только те, кто разделяет этот образ жизни. Иногда зависимость прячут за обманом и вспышками агрессии, интересы сводятся к простым и однообразным занятиям. Часто это сопровождается долгами и финансовыми трудностями, и прежний мир постепенно ускользает из-под ног.

- Все знают, что наркотики это плохо. Однако предлагаем углубиться в вопрос. Как наркотики влияют на здоровье и внутренние органы?

- Влияние наркотиков на здоровье охватывает практически все системы организма. Прежде всего, страдает нервная система, которая управляет жизненными процессами. Нарушения начинаются на клеточном уровне, затрагивая нейромедиаторы и приводя к сокращению объема мозга и замедлению его работы. Постепенно разрушаются сосуды и периферические нервы, что усугубляет общую картину.

Одновременно страдают и органы выведения. Печень, принимая на себя удар, постепенно перерождается в жир, развивается фиброз, а затем и цирроз. Почки тоже не остаются в стороне: их функция постепенно ухудшается, приводя к почечной недостаточности. В результате организм буквально начинает травить сам себя.

- Как наркотики влияют на сон и иммунитет?

- Психика страдает первой. Сон превращается либо в мучительное ворочание, либо в долгие, но бесполезные часы в постели, когда отдых так и не приходит. Аппетит становится неконтролируемым, человек налегает на сладкое и углеводы, но это не отражается на весе — всё будто сгорает без следа.

Иммунитет сдает позиции: простейшая инфекция может выбить из колеи надолго. Организм теряет былую способность защищаться. Это повышает риск серьёзных болезней, включая даже рак, ведь силы на борьбу просто не остаётся.

- Как понять, что человек испытывает галлюцинации из-за наркотиков?Как понять, что человек испытывает галлюцинации из-за наркотиков?

- Галлюцинации часто выдают себя неожиданными и странными поступками: человек словно погружается в другую реальность, становится чрезмерно возбужденным или совершает нелепые действия. Он может полностью игнорировать окружающих, реагируя на невидимое, и теряет способность адекватно оценивать свои действия. Если поведение вызывает подозрения, не стоит гадать — лучше сразу обратиться к специалисту, который сможет разобраться в происходящем и точно определить причину.

- Что вы порекомендуете семьям, которые хотят предотвратить проблему или помочь близкому?

- Профилактика зависимости начинается с укрепления доверительных отношений. Для ребенка важно чувствовать, что с родителями можно говорить обо всем, без страха быть непонятым или осужденным. Разговаривайте чаще, интересуйтесь его жизнью, увлечениями и проблемами — так вы сможете вовремя заметить тревожные изменения.

Если речь идет о взрослом человеке, эффективная профилактика включает регулярную работу с психотерапевтом, особенно при возникновении стресса или нерешенных проблем. Не стоит откладывать визит к специалисту, если появляются признаки депрессии, повышенная тревожность или ощущение беспомощности. Психотерапия поможет не только справиться с текущими трудностями, но и выработать новые подходы к жизни и способам решения проблем.

Кроме того, пересмотрите семейные привычки и подходы к общению. Например, заведите семейные вечера без гаджетов, чаще проводите время вместе за активными занятиями — это поможет создать более близкую и поддерживающую атмосферу, где каждый чувствует себя значимым и защищенным.