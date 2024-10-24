В мире гастрономии существует удивительное сочетание традиций и инноваций, которое привлекает как местных жителей, так и туристов. Ресторан «Сандал» стал ярким примером такого подхода, предлагая уникальные блюда, вдохновленные татарской кухней.

Сегодня мы предлагаем эксклюзивное интервью с Азатом Зариповым, шеф-поваром ресторана «Сандал», который поделится своим увлечением кулинарией, подходами к созданию новых блюд и тем, как он стремится представить богатство татарских традиций в современном свете. Учитывая его более чем десятилетний опыт, Азат раскрывает секреты вдохновения и стремления к совершенству, что делает «Сандал» одним из самых запоминающихся гастрономических заведений.

Путь к становлению шеф-поваром

Как вы стали шеф-поваром?

- Всё началось с того, что в 6 лет мне разрешили ставить чайник. С этого момента я решил, что буду шеф-поваром. Затем я пошел учиться в колледж. Но, по правде говоря, саморазвитие сыграло более важную роль в моем становлении. В итоге, в сфере кулинарии я работаю уже 10 лет.

Чем вы занимаетесь сейчас? Продолжаете ли экспериментировать?

- Конечно. Экспериментирование — это путь развития. Я люблю сочетать татарскую кухню с европейской, чтобы сделать её интересной и понятной. Главное — чтобы было вкусно.

Вдохновение и новшества в кухне

Что вдохновляет вас на создание блюд?

- Вдохновение приходит отовсюду. Это может быть красивая вещь, машина или просто настроение. Иногда именно маленькая деталь запускает цепочку интересных идей.

Как вы стремитесь передать суть татарской кухни туристам и местным жителям?

- Мне важно показать не только национальные блюда, но и подать их по-новому, чтобы заинтересовать даже тех, кто никогда их не пробовал в классическом варианте. Это может быть интересная подача или новое сочетание ингредиентов.

Модернизация традиционных блюд

Как вы обновляете традиционные татарские блюда?

- Мы стараемся сохранить дух оригинальных рецептов, но добавляем современную интерпретацию. Например, чак-чак мы подаем по-другому, чтобы показать его эволюцию, сохраняя при этом традиции.

Как вы справляетесь с вызовами, связанными с восприятием национальной кухни?

- Наша задача — сделать так, чтобы даже самые простые блюда были интересными и вызывали ностальгию, используя элементы, которые знакомы многим.

Команда и её развитие

Что Вы можете рассказать о своей команде?

- Я очень доволен своей командой. Мы собрали людей, с которыми работали раньше и с которыми понимаем друг друга. Важно не просто нанять поваров, но и создать творческую атмосферу.

Как Вы планируете развиваться в будущем?

- Я планирую изучать другие кухни, черпать от них вдохновение и привносить новые идеи в свою работу. Это помогает развиваться и не стоять на месте.

Будущие проекты и планы

Есть ли у вас идеи для новых блюд?

- Мы всегда находимся в поисках новых идей. Вот, например, с приближением Хэллоуина у нас будут специальные блюда, связанные с этим праздником.