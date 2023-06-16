Головные боли, недомогание в области шеи, мигрень, щелканье сустава челюсти во время разговора или приема пищи – всё это симптомы дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Дисфункция ВНЧС – это “тихая” болезнь. До поры до времени человек не испытывает серьезного дискомфорта. Ощутимые проблемы начинаются на поздних стадиях. Соответственно, лишь своевременная диагностика может спасти человека от серьезного оперативного вмешательства.

По данным AFP, 20% населения страдают дисфункцией ВНЧС. В процентном соотношении это кажется не таким большим числом. Однако на деле это 160 000 000 человек. К слову, в России проживает 146 миллионов человек.

Но как понять, что у вас дисфункция ВНЧС? Можно ли скорректировать работу сустава? Редакция ProKazan связалась с Айратом Камилевичем Абдрахмановым, ведущим стоматологом клиники КамилДент.

Айрат Камилевич Абдрахманов, ведущий стоматолог клиники КамилДент

- Как понять, что у меня дисфункция ВНЧС? И на какое лечение я могу рассчитывать в случае, если она подтвердилась?

- Дисфункция ВНЧС проявляет себя щелчками, болями и хрустом в челюсти. Причина, как правило, в неправильном прикусе: челюсть движется по неправильной траектории и каждое движение приводит к деформации сустава.

Работа с дисфункцией ВНЧС невозможна без формирования правильного прикуса. Таблетки и капы дадут лишь временное облегчение. Лишь системный поэтапный подход поможет изменить привычно-неправильную траекторию движения челюсти.

- Что может спровоцировать дисфункцию ВНЧС?

- Конечно, дисфункцию ВНЧС могут спровоцировать серьезные травмы, такие как перелом челюсти. Однако, если мы говорим не о столь серьезных катализаторах, то ощутимые симптомы дисфункции могут появиться лишь при наличии предрасположенности. И тогда катализатором может стать практически что угодно: неудобное положение во время сна, резкое движение челюстью и так далее.

- Почему дисфункция ВНЧС у одних вызывает нестерпимые боли, а кто-то и не обращает внимания на щелчки и хруст?

- Есть пациенты, у которых всю жизнь “что-то щелкает”, но болей не доставляет. Как правило, у них разрушение сустава происходит очень медленно и можно сделать вывод, что траектория движения их челюсти нарушена не так сильно.

Айрат Камилевич Абдрахманов, ведущий стоматолог клиники КамилДент и Крутовских Яна, журналист ProKazan

В случае, если траектория нарушена значительно, разрушение происходит в разы быстрее. Соответственно, болезнь будет прогрессировать стремительно, что приведет к головным болям, болям при жевании и открывании рта и так далее.

Всё индивидуально. Говорить предметно мы можем лишь после обследования.

- Что будет, если игнорировать неприятные симптомы?

- Все зависит от того, насколько эти симптомы неприятны. Бывают ситуации, когда у пациента присутствуют незначительные нарушения траектории движения челюсти и это провоцирует щелчки, однако никакого дискомфорта человек не испытывает. В такой ситуации я обязательно проведу диагностику, и если выяснится, что организм самостоятельно перестроился на измененную работу ВНЧС, то я не стану предлагать лечение. Потребуется лишь регулярное наблюдение за динамикой.

Крутовских Яна, журналист ProKazan и Айрат Камилевич Абдрахманов, ведущий стоматолог клиники КамилДент

В запущенном случае игнорирование болезненных симптомов приведет к стремительному ухудшению работы челюсти, что поведет за собой головные боли и артроз. В такой ситуации может потребоваться оперативное вмешательство хирурга и даже установка пластины на место сустава.

- Как лечится дисфункция ВНЧС?

- В случае дисфункции ВНЧС поможет лишь комплексное лечение с ортодонтическим вмешательством и полное сопровождение врача. Повторюсь, нельзя выпить таблетку или поносить капу несколько месяцев и избавиться от первопричины дисфункции – неправильного прикуса, вследствие которого у человека нарушена траектория движения челюсти.

На фото результат комплексного лечения: для начала пришлось вылечить все имеющиеся кариесы, далее, с помощью брекетов, работали над исправлением прикуса и лечили дисфункцию. Завершающим этапом было установление 28 керамических коронок, которые фиксируют новое, правильное положение челюсти. После лечения пациент получил ровные и выраженные скулы, избавился от головной боли и получил красивую здоровую улыбку. Врач: Абдрахманов Айрат Камилевич.

Конечно, для каждого пациента план лечение будет индивидуальным. Однако поделюсь классическим сценарием. Первым делом проводится комплексная диагностика, которая включает снимки КТ и МРТ. Далее, исходя из результатов врач пишет план с определением этапов и сроков. В случае отсутствия отягчающих факторов, этапы будут следующими: ортодонтическое лечение с использование брекет-системы или элайнеров, установка виниров для фиксации обновленного положения челюсти, установка ретейнеров.