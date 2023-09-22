Интересное в Казани
· Яна Крутовских

Если вы не едете за манго во ВкусВилл, то манго из ВкусВилла едет к вам

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В рамках рекламной кампании “Время года манго” ВкусВилл устраивает роуд-шоу, или простыми словами, тур по городам для самого легендарного фрукта осени. Египетское манго приедет в Казань и познакомит их жителей со своими особенностями, а также подарит подарки.

Нет ничего проще, чем прийти на личную встречу, чтобы поближе познакомиться с самым сладким, сочным и спелым манго из ВкусВилла. И такая возможность будет у жителей Казани 23 сентября по адресу: ул. Пушкина, д. 5/43.

В рамках “Манго-феста” гости смогут узнать и изучить как на самом деле манго приезжает из Египта и попробовать его на вкус! Увидеть самый большой двухметровый экзотический фрукт (правда, несъедобный) и сфотографироваться с ним.

А ещё все гости смогут поучаствовать в розыгрыше коробки манго, скидок и других призов от ВкусВилла!

Немного про фрукт. Большинство сортов манго, которые продаются в России, волокнистые. Оно может быть очень вкусным, но, когда его ешь, волокна застревают между зубами или неприятно ощущаются во рту. Из-за этого никакого удовольствия, одно раздражение.

Чтобы решить эту проблему, специалисты ВкусВилл одними из первых стали предлагать в магазинах манго особого сорта Кейт. В отличие от других, в таких манго нет крупных волокон, поэтому они идеально подходят для фрешей, смузи или пюре.

У сорта Кейт есть только один маленький недостаток: слишком короткий сезон. В Египте, в отличие от других стран, пока только начинают активно выращивать манго, и сохранять плоды долго не получается. Из-за этого египетское манго собирают только с середины августа до середины декабря. Скорее пробуйте манго из ВкусВилла и приходите на встречу с ним.

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