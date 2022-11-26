Новый год не за горами — самое время планировать досуг на зимние праздники. Отличным местом для проведения каникул может стать Москва. Из года в год столица предлагает разнообразные недорогие и удобные сценарии, которые зарядят правильным настроением, подарят новый опыт и благодаря которым в этот город захочется возвращаться снова и снова.

ВДНХ

Прокатиться на катке и увидеть Москву как на ладони

Источник фото: unsplash.com

На посещение ВДНХ нужно смело отводить целый день. Чем здесь заняться? Для начала посетить самый большой каток, который попал в Книгу рекордов Гиннесса (цены варьируются от 150 до 650 рублей). Прокатиться по центральным аллеям, рассмотреть фонтан «Каменный цветок», а потом пойти греться в одно из интересных мест, которые предлагает выставка. Вход во многие бесплатный. Например, можно посетить Центр славянской письменности «Слово» — здесь проводятся обзорные экскурсии, выставки и лекции об истории кириллицы для детей и взрослых. Например, маленьких посетителей ждет квест «Кирилл и Мефодий: миссия выполнима», где они отправятся в путешествие по русским городам, найдут таинственные знаки и познакомятся с историей письменности. Или заглянуть в Музей городского хозяйства, где понятно и увлекательно показывают, как устроен город, — есть возможность самостоятельно пустить воду по трубам или сделать улицы города чистыми. А в павильоне «Макет Москвы» знакомство с городом продолжится: здесь расположена мини-копия столицы с главными достопримечательностями в масштабе 1:400 в сопровождении оригинального светотехнического шоу.

Площадь у ГУМа

Поймать сказочное настроение у стен Кремля

Источник фото: unsplash.com

Едва ли не лучшее место для погружения в атмосферу сказки— Красная площадь. Зимой белокаменный фасад легендарного ГУМа освещается тысячами гирлянд, но не менее впечатляюще он выглядит внутри — ежегодно под куполами атриумов появляются щелкунчики, звезды, месяцы и другие световые инсталляции. Можно взять шарик мороженого или подкрепиться в легендарной Столовой № 57 перед сеансом на катке. ГУМ-Каток на Красной площади работает ежедневно и в любую погоду, под открытым небом разворачивается настоящая феерия. Сюда стоит прийти не только чтобы покататься, но и чтобы посмотреть на ледовые шоу с участием звезд. Цены на билеты вполне демократичные и начинаются от 300 рублей.

Усадьба Деда Мороза

Поверить в чудо

Источник фото: unsplash.com

Резиденция главного героя зимы располагается в окружении сказочного леса в тереме в парке «Кузьминки». Несмотря на то что волшебнику тысяча лет, дом у него очень современный, с интерактивными экскурсиями и квестами. Стоимость билета начинается от 500 рублей. Вместе с экскурсоводами маленькие гости отправятся на поиски зимы, совершат перемещение во времени, помогут Щелкунчику, и конечно, исполнят свое заветное желание. Не будет скучно детям и постарше — программы рассчитаны на разный возраст, в том числе 10+. В усадьбе проходят мастер-классы по росписи имбирных пряников и волшебных колокольчиков под чутким присмотром мастеров. А еще можно пообщаться с Дедушкой: дистанционно, через WhatsApp, Zoom, Skype или организовать личную встречу.

Центральный детский магазин

Встретиться с Бабой-ягой

ЦДМ — настоящий портал в детство. Здесь можно прогуляться по грандиозному атриуму и холлам; посмотреть, как выглядели игрушки бабушек и дедушек в Музее детства; увидеть гигантскую 19-метровую ракету LEGO, которую собирали 9 тысяч часов, или самые большие действующие механические часы, насладиться трехмерным световым шоу. На первом этаже расположилась резиденция Бабы-яги, а на последнем этаже есть смотровая площадка, откуда открываются виды на исторический центр Москвы, Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и МГУ (стоимость 120 рублей). И конечно, это подходящее место, чтобы выбрать новогодний подарок.

Источник фото: unsplash.com

Московский зоопарк

Совершить кругосветку

В зоопарк необходимо заглянуть, как минимум, чтобы познакомиться с главным символом 2023 года — кроликом. Идти сюда зимой однозначно стоит: посетители окажутся и в тропиках, и в пустыне, и на коралловых рифах, увидев животных изо всех уголков мира. Не впадают в спячку и встречают гостей и могучие орангутаны, и забавные сурикаты, и необычные красные панды. А еще можно проведать слонов и белых медведей, посетить сеанс кормления или принять участие в лекции ученых-биологов или тематическом мастер-классе. Стоимость входного взрослого билета — 800 рублей, а для детей вход бесплатный.

Источник фото: unsplash.com

Выбирайте место на свой вкус или обойдите все пять. Этих площадок вполне хватит для насыщенной недели новогодних каникул в столице. Всю информацию о главных событиях Москвы можно найти на туристическом портале Discover Moscow.