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· Анастасия Есикова

Дома из бруса

Натуральное дерево является одним из основных строительных материалов.

Компания "Мой дом из Пестова" предлагает услуги по строительству домов из бруса "под ключ". Подробнее ознакомиться со строительными проектами можно на официальном сайте компании https://sk-moydom.ru/catalog/doma-iz-brusa.

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Главные преимущества деревянных домов:

- они достаточно экологичны;

- отлично сочетаются с образом пригородного жилища;

- стоят недорого;

- строятся быстро.

Для изготовления строительного бруса используется древесина хвойных пород - ель или сосна. Редко брусья делают из пихты, кедра и лиственницы.

Особенности того или иного дерева:

- пихта и ель отличаются невысокой стоимостью;

- у ели практически нет цветового различия между бревнами, а сосна, наоборот, обладает широкой цветовой гаммой;

- лиственница не гниет на протяжении нескольких лет, однако она очень тяжелая;

- у пихты красивая естественная текстура, но она совсем не прочная;

- кедр красивый и легкий, но цена его очень высока из-зи транспортировки из Сибири.

Главное, чтобы дерево для строительства было сухим, иначе со временем материал подвергнется биологическому воздействию - гниению.

Что такое брус?

Брус - это бревно, стесанное с четырех сторон с различным по форме поперечным сечением. В основном делают брусья квадратного сечения, под заказ - прямоугольного сечения.

При строительстве домов из бруса между бревнами остается слой межвенцового утеплителя. Поэтому необходимо проводить дополнительную внутреннюю и внешнюю отделку стен.

Несмотря на ряд преимуществ деревянных домов, они все же обладают некоторыми недостатками. Древесина - это легковоспламеняющийся материал. Поэтому близкое расположение домов из брусьев запрещено.

Несмотря на то что дерево - экологически чистый материал, оно обладает способностью впитывать окружающие вещества. Также некачественная древесина со временем подвергается гниению.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к специалистам компании.

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