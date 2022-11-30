Цена материнства: каким жительницы Казани видят счастливое будущее своих детей

Качественное образование, счастливое детство и собственная недвижимость — так казанские мамы видят благосостояние детей, выяснила СберСтрахование жизни. Позаботиться о будущем многие жительницы Казани стремятся уже сейчас: каждая пятая копит на образование, каждая десятая — на недвижимость. При этом о накоплениях до родительства задумывались лишь 15% опрошенных. Расходы на содержание ребёнка до трёх лет мамы в среднем оценили в 1,37 млн рублей.

По мнению казанских мам, для благосостояния ребёнка необходимо качественное образование (об этом заявили 80% респонденток), счастливое детство и любящие родители (60%), а также собственная недвижимость (15%). 3% опрошенных включили в список инвестиционный портфель, ещё столько же — стартовый капитал на открытие бизнеса.

Жительницы Казани думают о будущем и уже сейчас предпринимают конкретные шаги, чтобы обеспечить благосостояние подрастающего поколения. 22% откладывают на образование, 10% — на недвижимость. Каждая пятая мама из Казани (17%) знакомит детей с основами финансовой грамотности. 3% открыли вклад на имя ребёнка.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Мамы Казани мечтают о лучшем для своих детей, поэтому дают им уроки финансовой грамотности и делают накопления на образование. Откладывать на любые цели и одновременно пользоваться страховой защитой можно с накопительным страхованием жизни (НСЖ). С детской НСЖ "Билет в будущее" можно застраховать ещё и ребёнка, а также использовать сервис "Образовательный консьерж" для подбора кружков и секций. Оформить такой договор можно в любом офисе Сбера или мобильном приложении СберБанк Онлайн».

Большинство россиянок (72%) не делали целевых накоплений на рождение ребёнка и обошлись текущими доходами. 15% респонденток признались, что откладывали на эту цель регулярно или время от времени. 13% рассказали, что взяли кредит на эти расходы. По оценке россиянок, на содержание ребёнка до трёх лет понадобится в среднем 1,37 млн рублей.

Исследование проводилось в ноябре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе участвовали 9 тыс. респонденток.