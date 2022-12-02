Российский автомобильный рынок стал одним из главных пострадавших от введенных в начале весны антироссийских санкций.

Крупнейшие автобренды продолжают покидать Россию, а освободившуюся нишу активно занимают китайские аналоги. При этом выросшие с начала года цены на новые машины все также заставляют россиян откладывать покупку автомобилей, увеличивая срок владения, или искать приемлемые варианты на вторичном рынке. А автокредит остается зачастую единственной возможностью приобрести сегодня автомобиль.

О том, что ждет российский авторынок и рынок автокредитования дальше, мы пообщались с руководителем центра развития автобизнеса банка «Открытие» в г. Казань Ильей Пахомовым.

Илья, что сейчас происходит на российском авторынке?

По итогам 10 месяцев по данным АЕБ было реализовано 502 тысячи новых автомобилей, это на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Проблема дефицита осталась ключевой для рынка. Многие ушедшие марки распродали почти все склады, а оставшиеся в России автопроизводители планируют принять окончательное решение до конца года.

В начале осени о прекращении производства автомобилей в России после полугодового простоя петербургской площадки объявила Toyota (сейчас завод готовится к консервации). Компания продолжит поддержку дилерской сети и обслуживание владельцев марок Toyota и Lexus. «Соллерс Авто» начал процесс выкупа доли «Mazda» на предприятии во Владивостоке. В октябре исполнительный комитет концерна «Nissan» одобрил передачу своих российских активов ФГУП НАМИ. Также о продаже всех пяти дочерних структур в нашей стране объявил «Mercedes-Benz», попрощался с Россией и «Infiniti». Самый крупный иностранный автозавод в России «Hyundai» и «Kia» под Санкт-Петербургом, простаивающий с весны, в очередной раз объявил, что продлевает простой предприятия, а руководство южнокорейского концерна не исключает и продажи завода.

Из западных брендов, сохранивших до весны локальное производство в России, еще не объявил о своем официальном уходе разве что «Stellantis».

Резюмируя, в целом почти все европейские, корейские и японские марки продолжили демонстрировать падение продаж. Россиянам сейчас приходится выбирать между недешевыми китайскими кроссоверами и бюджетными вазовскими моделями, в виде прежде всего «Lada Granta».

Так ли плохи китайские автомашины?

Совсем нет. Наоборот, стоит отметить, что китайские марки все меньше воспринимаются россиянами как остаточная альтернатива, а больше – как приемлемый вариант в качестве личного транспортного средства.

Согласно недавнему опросу «Открытие Авто» (входит в группу банка «Открытие»), более половины автовладельцев на фоне сужения ассортимента представленных на российском рынке брендов готовы рассматривать приобретение китайских моделей: 46% ответили на этот вопрос утвердительно, а 25% готовы рассматривать, если не будет альтернативы в виде европейских марок.

А как Вы охарактеризуете авторынок Татарстана?

По итогам трех кварталов суммарный объем рынка всех автомобильных марок в Татарстане по данным АЕБ составил чуть более 18 тысяч новых машин. Это на 64% меньше по сравнению с периодом январь-сентябрь 2021 года. Почти аналогичное падение показал и общероссийский авторынок.

Наиболее продаваемыми марками в Татарстане по итогам девяти месяцев 2022 года стали «Lada», «KIA», «Hyundai», «Renault» и «Toyota». А вот в сентябре картина продаж уже поменялась: в тройке лидеров оказались отечественные «Lada», «Gaz LCV» и китайская «Geely».

Китайский автопром в Татарстане продолжает набирает популярность. За девять месяцев 2022 года доля проданных китайских иномарок превысила 8% от всех реализованных новых авто. При этом «Haval» и «Geely» стабильно держатся в десятке наиболее популярных новых авто по итогам трех кварталов.

Падение авторынка Казани в отчетном периоде оказалось более критичным на фоне показателей всей республики: с начала года было куплено 8,3 тысяч новых автомобилей, на 76% меньше по сравнению с январем – сентябрем 2021 года. Наиболее популярные марки среди казанцев: «Lada», «KIA», «Renault», «Hyundai» и «Gaz LCV».

В целом авторынок республики демонстрировал восстановительный тренд весь летний период. Однако наметившийся уверенный подъем в сентябре прервался. К низкой покупательной способности, заоблачным ценам и дефициту привычных многим марок осенью добавились опасения многих потенциальных покупателей по мобилизации, сократившие трафик в салоны.

В то же время спасти авторитейл от еще большего падения помогли расширение модельного ряда и стабилизация поставок у ряда ведущих чайна-брендов, а также расширение госпрограммы льготного автокредитования, стимулирующие спрос прежде всего на отечественные марки. И наконец, все больше автомобилей, не поставляемых прежде в Россию, начинают продаваться через дилерские центры благодаря параллельному импорту, который, однако, не учитывается в официальной статистике российского авторынка.

Почему китайцы ведут себя столь энергично, ведь российский рынок все еще находится на спаде?

Китайцы изначально заявили, что автобизнес вне политики. Они планомерно следуют своей стратегии и сейчас. По итогам 10 месяцев текущего года в России сформирована дилерская сеть чайна-марок из 936 шоу-румов.

Путь до кошелька покупателя в новых условиях стал короче, поэтому китайские марки вовсю пользуются моментом предложить свои модели даже при падающем спросе. Они понимают, что сейчас важно выработать у нашего покупателя потребительскую привычку. До сих пор в головах многих автомобили из Поднебесной воспринимаются как эрзац-альтернатива. В ближайшем будущем, когда на складах закончатся остатки ушедших марок, китайские автомобили должны стать их полноценной заменой.

Смогут ли китайцы потеснить не только иномарки на российском рынке, но и «Lada», которая пока остается лидером продаж?

Вряд ли. У продукции отечественного автопрома есть свои неоспоримые преимущества: соотношение цена-качество и возможность бесперебойно обслуживать авто в дальнейшем. Плюс отечественный автопром всегда будет поддержан со стороны государства в рамках программ льготного автокредитования. Дешевле российских аналогов китайские машины не будут, зато плотный список опций смогут предложить.

Насколько вообще российский рынок сейчас является интересным для иностранных производителей учитывая рухнувший спрос и санкции?

Сегодня на российском авторынке идет активный передел сфер влияния. И освободившиеся ниши вполне могут занять те, кто не побоится заходить в Россию в условиях финансовой и геополитической нестабильности. Важно учесть, что из-за сотрудничества с «санкционной» страной могут быть проблемы у производителей, поэтому некоторые марки будут развиваться (или появляться) с легким бейдж-инжинирингом под чужими именами.

Как Вы оцениваете успехи параллельного импорта?

Объемы параллельного импорта все еще низкие, при этом завозятся преимущественно марки премиум-сегмента. В целом по итогам каждого месяца такие продажи измеряются сотнями, но в отчетах AEB они не отражаются и пока значительного влияния на рынок не оказывают. Среди покупателей сейчас наиболее востребованы иномарки из Европы, Японии, США, ОАЭ, Кореи.

В свою очередь все больше официальных дилеров стали продавать в салонах автомобили, которые дистрибьюторы не спешили прежде поставлять в Россию. Это такие марки, как «Mazda СX-4», «Toyota Rush» и «Mitsubishi Xpander», а также седаны «Volkswagen Bora» и «Suzuki Ciaz».

То есть по факту по новым автомобилям у покупателей 2 варианта: выбирать между новыми отечественными и китайскими авто из наличия или ждать под заказ машины в рамках схемы параллельного импорта?

По факту да. При этом остается еще вторичный рынок, на котором традиционные приверженцы ушедших из России марок могут выбрать привычные варианты с пробегом. Особенно в наиболее популярном сегменте до 5 лет. В принципе, так и происходит. К примеру, траты россиян на новые автомобили в сентябре составили 94 млрд рублей, а на подержанные – 400 млрд рублей. Из них свыше 70% всех денег ушло на «европейцев» и «японцев».

Что сейчас происходит с ценами на автомобили? Повлияли ли последние тенденции на автомобильные прайсы?

В октябре большинство популярных моделей авто продавались по летним ценам, которые с начала года выросли в диапазоне от 20 до 60%.

Каких-либо серьезных ценовых подвижек на рынке новых авто до конца года мы скорее всего не увидим. Все изменения останутся точечными. Авторитейлеры будут пользоваться ситуацией и стараться заработать по максимуму. С той оговоркой, что рост конкуренции, связанный с небывалым увеличением количества китайских салонов за последние месяцы, неизбежно отразится на конечных ценах сделок. Машины можно будет покупать чуть дешевле сегодняшних прайсов. Однако на уступки будут вынуждены идти в основном дилеры, а не дистрибьюторы.

Небольшие скидки при покупке новых машин могут ждать покупателей по продукции отечественного автопрома с учетом создания определенного запаса этих машин на складах дилеров на фоне их относительно стабильных поставок.

Что касается цен на авто с пробегом, то список наиболее подорожавших с начала года моделей для наиболее ликвидных машин возрастом до трех лет с большим отрывом от других возглавил «Kia Sportage» (+18%). Двузначной динамикой роста (10-12%) отметились также три модели «Lada» и «Toyota RAV-4».

Оказывает ли текущая ситуация в авторитейле влияние на рынок автокредитования?

Да, конечно. По данными Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2022 года в России было выдано автокредитов на сумму 494,6 млрд рублей, это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Татарстан традиционно вошел в список регионов РФ с наибольшим объемом выданных автокредитов - 19,8 млрд рублей.

Что касается Казани, то в 2022 году в «Открытие Авто» (входит в группу банка «Открытие») заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось три четверти выдач. При этом за последние месяцы тренд переломился: за счет программы льготного автокредитования начала расти доля автокредитов, оформляемых на новые автомобили. В октябре соотношение выдач по автокредитам на подержанные и новые авто составило уже 58% и 42% пока еще в пользу вторичного рынка.

По данным банка за 10 месяцев, средний чек оформляемого казанцами автокредита составил 917 тысяч рублей по подержанным и 1,25 тысяч рублей по новым автомобилям, в октябре - 926 тысяч рублей по подержанным и 919 тысяч по новым авто.

Автокредиты заемщики чаще всего оформляли на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей, сроком от 4 до 5 лет и с первоначальным взносом 20-30% по новым и 10-30% по авто с пробегом. В топ кредитных продаж за 10 месяцев оказались марки «LADA», «HYUNDAI», «KIA», «HAVAL» и «SKODA» среди новых и «LADA», «KIA», «HYUNDAI», «VOLKSWAGEN» и «RENAULT» среди подержанных авто. В октябре чаще всего казанцы оформляли кредиты на покупку новых «LADA», «HAVAL HYUNDAI» и подержанных «KIA», «RENAULT» и «LADA».

Что ждет рынок автокредитования в ближайшие месяцы?

Рынок не достигнет прошлогодних объемов. Банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, а оживление рынка во втором полугодии 2022 года и возобновлённая программа льготного автокредитования не смогут нивелировать значительный провал марта-мая.

Какие автокредитные продукты пользуются сегодня наибольшей популярностью?

Заемщики стали брать меньшие суммы автокредитов на больший срок. Реальные доходы населения, к сожалению, продолжают падение, а будущие автовладельцы стараются сэкономить. В связи с этим «Открытие Авто» (входит в группу банка «Открытие») постоянно пытается расширять продуктовую линейку новыми банковскими, страховыми и сервисными решениями, удобными и выгодными нашим клиентам-автомобилистам.

Так, недавно в банке мы запустили новый продукт – залоговый автокредит без каско. Кроме этого, будущие автовладельцы могут воспользоваться сервисом «Вместо каско»: его стоимость существенно ниже классической программы каско, но позволяет застраховать транспортное средство от самых существенных рисков – от угона и тотальной гибели. Также запущены продажи электронных полисов каско: на сайте банка доступен агрегатор предложений от семи крупнейших страховщиков, который позволяет, не выходя из дома, выбрать наиболее выгодное решение с учетом доступной персональной скидки. И это несколько примеров продуктовых решений, которые уже успели оценить наши клиенты.

С 28 ноября 2022 года клиентских менеджеров компании оптимизировали. Подать заявку на автокредит можно на сайте банка или в автосалонах Татарстана: в Альметьевске, Бугульме, Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Туда выезжают мобильные агенты, а где их нет, автокредиты оформляют дилеры.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг в случае их подключения.

Стоит вообще покупать автомобиль, тем более в кредит?

Стоит признать, что дефицит автомобилей на горизонте ближайших месяцев никуда не денется. Имеет смысл внимательно оценить предлагаемый модельный ряд и предложения банков и не откладывать покупку на неопределенный срок, так как даже в текущих условиях можно найти вполне выгодные предложения.

Озвучите Ваш прогноз по дальнейшему развитию российского авторынка?

По предварительным оценкам, в 2022 году авторынок РФ сократится примерно на 60%, и это будет самое глубокое падение в его истории. Так, в кризис 2015 года, вызванный девальвацией рубля, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 36%, а в кризис 2009 года – на 50%.

В 2022 году планы покупателей поменяло состояние неопределенности, связанное в том числе с сильнейшими изменениями на рынке. Запасов иномарок хватит до конца года.

Российский авторынок в перспективе будет состоять из отечественных машин, модельного ряда китайских брендов и суббрендов уже присутствующих производителей, а также небольшой доли в виде альтернативы, которой, возможно, станут индийские и иранские автоконцерны, а также прочие игроки, присматривающиеся к нашему рынку после тотальных перемен.