Большинство людей даже не знают, что у них имеется неправильный прикус или неровные зубы. Правильный прикус – это не просто эстетика, но и здоровье всего организма. Неровная зубная система опасна из-за неравномерного распределением нагрузки. Участки истираются намного быстрее других. Из-за неровности зубов ухудшается качество гигиены полости рта и пережевывания пищи. Из-за этого стали применяться брекеты на зубы. Но что это такое?

Они получили большую популярность за последние года. Во-первых, такое лечение полностью эффективно, за небольшой временной промежуток можно получить ровные зубные ряды и наслаждаться белоснежной и ровной улыбкой в зеркале. Во-вторых, есть очень много разновидностей корректирующих элементов на любой вкус и кошелек. А исправлять ортодонтические проблемы можно в разном возрасте. А если вам нужны цены на брекеты в Казани, то можно посмотреть на сайте.

Отвечая на вопрос, в каких случаях требуется ставить брекеты, почему это нужно, необходимо понять все последствия игнорирования патологического процесса. Большинство людей думают ошибочно, что отсутствие своевременного вмешательства влияет только на внешность пациента. Из-за чего не так важно, оставить все как есть или все-таки обратиться к помощи профессионального ортодонта.

Самые важные из них:

Скорейшее устранение проблемы. Для достижения необходимо эффекта не требуется долгое лечение. Зубные единицы принимают правильное положение за небольшой временной период. Это особенно касается конструкций, которые сделаны из металла;

Множество показаний, когда применимы скобы. К ним относятся как незначительные отклонения, так и аномалии прикуса, которые не требуют оперативного вмешательства;

Возможность сочетать остальными терапевтическими методами. Коррекция используется по отдельности или в комплексе. Все зависит от индивидуальных особенностей пациента и тяжести течения патологического процесса.

Брекет-система производит сразу несколько функций: внешнее улучшение, выравнивание зубного ряда, предотвращение разных стоматологических заболеваний, избавление от головной боли, улучшение работы ЖКТ.