Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Банк ЗЕНИТ запустил новую кредитную программу «Рантье» для клиентов МСБ с направлением бизнеса — сдача недвижимости в аренду. Предприниматели могут оформить кредит до 200 млн рублей на покупку помещений. Также заемные средства доступны на ремонт приобретаемой недвижимости, но не более 15 % от ее стоимости.

Средства выдаются на приобретение офисных, торговых, складских помещений, а также кафе, ресторанов и другую недвижимость. Первоначальный взнос составит от 20 %. Максимальный срок кредитования — 10 лет. По программе предусмотрено досрочное погашение кредита.

«Банк ЗЕНИТ разработал специальную программу для бизнеса, основным видом деятельности которых является сдача в аренду коммерческой недвижимости. Клиентам доступно комплексное финансирование бизнеса, упрощенное рассмотрение заявки, а также гибкий подход к установлению графика погашения кредита», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».