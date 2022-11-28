Интересное
· Служба новостей

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Банк ЗЕНИТ запустил новую кредитную программу «Рантье» для клиентов МСБ с направлением бизнеса — сдача недвижимости в аренду. Предприниматели могут оформить кредит до 200 млн рублей на покупку помещений. Также заемные средства доступны на ремонт приобретаемой недвижимости, но не более 15 % от ее стоимости.

Средства выдаются на приобретение офисных, торговых, складских помещений, а также кафе, ресторанов и другую недвижимость. Первоначальный взнос составит от 20 %. Максимальный срок кредитования — 10 лет. По программе предусмотрено досрочное погашение кредита.

«Банк ЗЕНИТ разработал специальную программу для бизнеса, основным видом деятельности которых является сдача в аренду коммерческой недвижимости. Клиентам доступно комплексное финансирование бизнеса, упрощенное рассмотрение заявки, а также гибкий подход к установлению графика погашения кредита», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

20 часов назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

Не хватает баллов? Помощь с подготовкой к экзаменам в онлайн школе ЕГЭ Турбо

Новости России

14 часов назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - подготовка к впр по французскому языку

Новости Казани

6 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

10 часов назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

14 часов назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

14 часов назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости Казани

час назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

4 часа назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

4 часа назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Новости России

6 часов назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них
В Казани за 250 миллионов рублей будет построен крематорий

Новости России

6 часов назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

Интересное

7 часов назад

В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

Интересное

7 часов назад

Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году