Арбитраж трафика
Арбитраж трафика, или партнерский маркетинг - это система, которая основывается на привлечение клиента с помощью партнера (вебмастера), и его трафика.
Об арбитраже трафика можно подробнее узнать на официальном сайте компании "AIVIX".
Арбитражник - это человек, размещающий рекламу в интернете и перенаправляющий трафик (пользователей) на товар или услугу рекламодателя.
Виды трафика
Выделяют несколько разновидностей трафика.
Первый трафик - прямой, когда пользователь вручную набирает адрес ресурса.
Второй трафик - органический, когда посетители приходят со страницы выдачи поисковой машины.
Третий трафик - реферальный, когда переходы осуществляются из приложений и мессенджеров.
Четвертый трафик - платный, когда пользователи приходят на сайт после лика на контекстной или таргетированной рекламе.
Пятый трафик - трафик из соцсетей: VK, Facebook, Twitter.
Шестой трафик - неопределенный, природу которого трудно определить.
Чем отличается арбитражник от маркетолога? И тот,и другой занимаются продвижением товаров и услуг. Однако у арбитражника:
- нет фиксированной заработной платы;
- неограниченное количество клиентов (рекламодателей);
- оплата производится после выполнения заказа.
Арбитражный трафик очень похож на собственный бизнес. Поэтому основные навыки, которыми должен владеть арбитражник, определяются как:
- способность аналитическому мышлению;
- знание маркетинга;
- стрессоустойчивость;
- погружение в тему;
- понимание целевой аудитории.
Новичкам в арбитраже стоит придерживаться нескольких советов и рекомендаций, чтобы избежать ошибок в работе.
Во-первых, не стоит брать кредитов и занимать деньги. Лучше воспользоваться своими личными накоплениями для открытия дела.
Во-вторых, стоит работать в одном направлении. Многоплановость только помешает в начале карьеры.
В-третьих, полезно изучать целевую аудиторию.
В-четвертых, следует соблюдать законодательство той страны, в которой Вы работаете.
В-пятых, стоит постоянно развиваться. Застой на месте плохо скажется на успехе на трудовом поприще.