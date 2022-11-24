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· Анастасия Есикова

Арбитраж трафика

Арбитраж трафика, или партнерский маркетинг - это система, которая основывается на привлечение клиента с помощью партнера (вебмастера), и его трафика.

Об арбитраже трафика можно подробнее узнать на официальном сайте компании "AIVIX".

Арбитражник - это человек, размещающий рекламу в интернете и перенаправляющий трафик (пользователей) на товар или услугу рекламодателя.

Виды трафика

Выделяют несколько разновидностей трафика.

Первый трафик - прямой, когда пользователь вручную набирает адрес ресурса.

Второй трафик - органический, когда посетители приходят со страницы выдачи поисковой машины.

Третий трафик - реферальный, когда переходы осуществляются из приложений и мессенджеров.

Четвертый трафик - платный, когда пользователи приходят на сайт после лика на контекстной или таргетированной рекламе.

Пятый трафик - трафик из соцсетей: VK, Facebook, Twitter.

Шестой трафик - неопределенный, природу которого трудно определить.

Чем отличается арбитражник от маркетолога? И тот,и другой занимаются продвижением товаров и услуг. Однако у арбитражника:

- нет фиксированной заработной платы;

- неограниченное количество клиентов (рекламодателей);

- оплата производится после выполнения заказа.

Арбитражный трафик очень похож на собственный бизнес. Поэтому основные навыки, которыми должен владеть арбитражник, определяются как:

- способность аналитическому мышлению;

- знание маркетинга;

- стрессоустойчивость;

- погружение в тему;

- понимание целевой аудитории.

Новичкам в арбитраже стоит придерживаться нескольких советов и рекомендаций, чтобы избежать ошибок в работе.

Во-первых, не стоит брать кредитов и занимать деньги. Лучше воспользоваться своими личными накоплениями для открытия дела.

Во-вторых, стоит работать в одном направлении. Многоплановость только помешает в начале карьеры.

В-третьих, полезно изучать целевую аудиторию.

В-четвертых, следует соблюдать законодательство той страны, в которой Вы работаете.

В-пятых, стоит постоянно развиваться. Застой на месте плохо скажется на успехе на трудовом поприще.

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