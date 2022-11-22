АО «Транснефть – Прикамье» подключило реконструированный участок магистрального нефтепровода в Татарстане

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Альметьевск - Калейкино. Работы проводились в Республике Татарстан в период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти по трубопроводу.

Реконструкция участка МН протяженностью 24 км проводилась с января 2022 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Мероприятия осуществлялись в целях обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, поддержания безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных трубопроводов АО «Транснефть – Прикамье».

Специалисты произвели плановую замену линейной части, старый участок нефтепровода демонтирован. Также были выполнены работы по обустройству камер пуска и приема средств очистки и диагностики, системам телемеханизации, электрохимической и инженерной защиты, устройству подъездной дороги. В ходе реконструкции была построена воздушная линия электропередачи 10кВ общей протяжённостью 10,5 км.

Участок обследован с использованием внутритрубного магнитного инспекционного прибора. Для подтверждения качества сварных стыков всего замененного участка МН выполнен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль, проведены гидравлические испытания и пусконаладочные работы. Обследования подтвердили соответствие нормативам.

Весь комплекс технических мероприятий реализован в соответствии с планом и в установленные сроки. В настоящее время транспортировка нефти возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.