44% взрослых россиян имеют избыточный вес. Еще 19% страдают ожирением. В последнем случае лишние килограммы крайне негативно влияют на здоровье и повышают риск преждевременной смерти.

Ожирение — это заболевание, а не просто особенность внешности. Люди с ожирением чаще страдают одышкой, гипертонией, проблемами со сном. Избыточный вес — фактор развития рака груди и толстой кишки, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и инсульта, остеоартрита и болезней желчного пузыря.

Часто тучные люди страдают из-за низкой самооценки и плохого физического самочувствия. При этом им тяжело признать проблему и приступить к лечению, поэтому состояние усугубляется год от года. По статистике лишь треть россиян, недовольных своим весом, обращаются за профессиональной помощью.

При этом в Казани есть медицинский центр, где можно всего за одну консультацию провести полноценный анализ состояния организма, точную диагностику с использованием современного оборудования и индивидуально разработанный план действий для решения своей проблемы. Звучит впечатляюще, но как всё происходит на самом деле?

Чтобы разобраться в этом, журналист ProKazan отправился на прием в Центр коррекции веса Татьяны Кирилловой к врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Наталье Александровне Ратнер.

"Медицина — это не сфера обслуживания, а сфера служения". Такими словами она начинает свою консультацию. За плечами врача более 25 лет опыта в медицине, собственные авторские методики и уникальный подход, в основе которого — глубокое погружение в проблему каждого человека.

Наталья Александровна выросла в семье потомственных врачей, где ценности медицины передавались из поколения в поколение. С ранних лет она видела, как важно служить людям, находить подход к каждому пациенту и помогать преодолевать сложные ситуации. Эта среда сформировала её стремление сделать медицину неотъемлемой частью своей жизни и привнести в нее душевное тепло, профессионализм и искреннюю заботу о каждом пациенте.

Шаг 1. Знакомство: "Я должна почувствовать пациента"

Первая встреча начинается с атмосферы спокойствия и открытости. "Моя задача — не просто услышать жалобы, а почувствовать человека, понять, с чем он живёт," — делится Наталья Александровна. Кабинет светлый и уютный, а улыбка врача сразу располагает к общению.

Диалог начинается с простых вопросов: "Что вас беспокоит? Какие у вас жалобы? Чего вы хотите добиться?" Но за этими вопросами стоит глубокая работа.

— Когда я слушаю пациента, я не думаю о результатах анализов или назначениях. Я думаю о том, что для него главное. Вес — это не проблема, это симптом. Я вижу человека, который несёт за плечами груз проблем из детства, стресса, привычек. Наша задача — снять этот груз, — объясняет Наталья Александровна.

Её подход базируется на двух принципах: доверии и комплексной диагностике. "Мы не лечим цифры. Мы лечим человека. Без доверия пациента к врачу никакого результата быть не может, — уверена она.

Шаг 2. Оценка состава тела: "Давайте посмотрим, что происходит внутри"

После беседы начинается самая интересная часть — диагностика. Наталья Александровна предлагает провести анализ состава тела на аппарате Multiscan.

— Этот аппарат — как рентген для вашего организма, но намного глубже. Он показывает, что происходит внутри: состав тела и риск запуска заболеваний по всем органам и системам. Это позволяет понять, где прячутся скрытые проблемы и какие шаги помогут восстановить баланс. Другими словами, Multiscan — это ваш личный навигатор состава тела. Порой пациенты стремятся к цифрам на весах, которые не имеют отношения к здоровым показателям именно для них. Поэтому я настаиваю: только врач и только с помощью аппарата Multiscan может проанализировать результаты пациента и дать точные индивидуальные рекомендации по весу, — рассказывает Наталья Александровна.

Пациент садится на стул, а ноги и руки устанавливает на платформу с датчиками, и через несколько минут на экране появляются результаты.

— Смотрите, здесь мы видим вашу мышечную массу. Она немного ниже, чем должна быть. А вот здесь — вода. Это баланс жидкости в клетках, который влияет на обмен веществ, — Наталья Александровна подробно объясняет каждый показатель, чтобы пациент понял, что происходит с его телом. - Я всегда говорю: мы не лечим цифры. Каждый анализ должен быть оправданным. Пациент должен знать, за что он платит. Я как адвокат пациента: назначаю только то, что действительно нужно.

Шаг 3. Функциональная диагностика: "Давайте углубимся в детали"

На следующем этапе проводится функциональная диагностика, которая показывает состояние органов и систем.

— Аппарат помогает понять, как работают ваше сердце, нервная система, насколько ткани получают кислород. Мы видим энергетический баланс, состояние кишечника, риски гипоксии. Это как полная карта вашего организма, которая покажет, где кроются причины усталости и прочих недомоганий, — делится Наталья Александровна. — Особое внимание уделяется состоянию кишечного микробиома. Кишечник – это наш второй мозг. Там сосредоточено 80% иммунитета. Если микрофлора нарушена, организм не может усваивать витамины и минералы, что приводит к сбоям в работе всех систем. Мне нравится говорить пациентам, что Валеоскан — это ваш личный навигатор к здоровью. Он даёт точную картину организма в реальном времени, и главное — сразу видно, как с этим работать, — объясняет врач.

Результаты сканирования показывают не только текущие проблемы, но и риски.

— Например, если клетки не получают кислород, это влияет на вашу энергию, самочувствие и настроение. Мы можем увидеть даже скрытые нарушения, которые пока не дают о себе знать.

Шаг 4. План действий: "Лечение не должно быть тяжелее болезни"

После завершения диагностики начинается самый важный этап — разработка плана действий.

— Я всегда предлагаю два варианта: план А и план Б. Почему? Потому что все люди разные. Кто-то готов принимать таблетки и строго следовать рекомендациям, а кто-то не переносит даже мысли о лекарствах. Мы не можем навязывать человеку, что он должен делать. Лечение не должно быть тяжелее болезни, — объясняет Наталья Александровна. — План составляется поэтапно. Мы идем шаг за шагом. Сначала убираем основные риски: устраняем дефициты, нормализуем обмен веществ, восстанавливаем ключевые системы организма. А уже потом фокусируемся на глубинных улучшениях. У каждого шага есть своя логика, и я обязательно объясняю пациенту, почему выбираю именно такую стратегию.

Например, если пациент жалуется на ломкость волос, Наталья Александровна сразу уточняет: "Вы думаете, это проблема только ваших волос, но на самом деле это может быть сигнал организма о куда более серьёзных нарушениях. Иногда причиной являются гормональные сбои, иногда — дефицит белка или железа. Состояние волос — это индикатор, а не корень проблемы".

Для определения причин врач назначает минимально необходимый набор анализов.

— Я не сторонник лишних трат. Каждое исследование должно быть обоснованным. Если я назначаю проверку уровня железа, значит, это важно, и мы точно поймём, что происходит, — подчёркивает она.

После выявления причины Наталья Александровна разрабатывает индивидуальный план питания.

— Рацион должен быть не только полезным, но и комфортным. Если человек не любит каши, мы найдём альтернативу, например, лёгкие перекусы или смузи, — объясняет она.

Особое внимание уделяется выбору продуктов: творог, рыба, овощи и даже растительные белки, если пациент не ест мясо. Наталья Александровна подбирает варианты так, чтобы они легко вписывались в повседневную жизнь.

— Я всегда учитываю сезонность и доступность продуктов. Зимой это могут быть замороженные ягоды или корнеплоды. Всё просто, вкусно и полезно, — добавляет врач.

Она дополняет рекомендации лёгкими рецептами и советами по организации питания, чтобы даже занятые пациенты могли следовать плану. "Когда организм получает всё необходимое, энергия возвращается, самочувствие улучшается, и это лучший показатель успеха," — подытоживает Наталья Александровна.

Шаг 5. Постоянная поддержка: "Я всегда рядом"

Наталья Александровна не забывает о своих пациентах после консультации. "Я всегда говорю: если у вас возникли вопросы, звоните. Я на связи 24/7. Пациенты пишут мне в выходные, поздно вечером, и я всегда отвечаю," — делится она.

Её подход строится на искренней заботе. "Я помню всех своих пациентов, даже тех, кто был у меня 10 лет назад. Для меня это не просто работа, это жизнь. Я радуюсь, когда вижу, как меняется их здоровье," — говорит врач.

Заключение: здоровье начинается с доверия

Консультация у Натальи Александровны Ратнер — это не просто встреча с врачом. Это комплексный подход, инновационная диагностика и искреннее участие в жизни пациента. Здесь нет шаблонных решений и лишних назначений. Каждый шаг — это часть большого плана, который ведёт к результату.

— Для меня важно видеть, как пациенты улыбаются, когда видят изменения. Это моя цель, — с улыбкой говорит Наталья Александровна.