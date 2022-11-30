«Я сразу сказал себе, хочу сниматься во втором сезоне»: Никита Суворов о роли в «Игре на выживание-2»

28 ноября в 21:00 стартовал второй сезон сериала «Игра на выживание». Мы поговорили с актером Никитой Суворовым, исполняющий роль «человека со шрамом» об инсайдах съемочного процесса.

1. Вы учились в театральном училище, эти знания помогли вам во время съемок «Игры на выживание-2»?

Любые знания, полученные в театральном институте, очень помогают в работе. В данном случае, Казанское театральное училище сыграло роль очень хорошего трамплина. Там зародилась любовь к актерскому мастерству, во многом благодаря моим Мастерам.

2. Вы работали ведущим на радиостанциях, почему вы решили сменить деятельность, и как работа ведущим помогла вам в актёрской карьере?

Да, я работал на многих федеральных радиостанциях. Скажу по секрету – я работаю на радио до сих пор. Это моя отдушина, плюс, дополнительный заработок, лукавить не буду. Работа на радио – это отличный тренажёр для актера. Хотя есть тренажер и еще лучше – театр. Я хочу себе такой тренажер!

3. Как вы настраиваетесь на съемки? У вас есть какой-нибудь ритуал?

Это всегда очень разные истории. Все зависит от проекта, команды, коллег. Но определенный ритуал есть. Позвольте я не буду раскрывать всех карт.

4. Кем вы хотели стать в детстве?

Я всегда точно знал, что буду либо врачом, либо актером. Приблизиться к медицине мне удалось, я работал на скорой помощи в Казани в бригаде реанимации. Это были тяжелые 1,5 года в моей жизни, но одновременно самые ценные, с точки зрения опыта. Но теперь я хочу развиваться в киноиндустрии.

5. Радио, театр или кино: что вы выберете и что вам ближе?

Кино, театр, радио. Вот в таком порядке. Кинематограф – это моя страсть, моя жизнь. Я очень люблю этот волшебный и дивный мир. Театр – неотъемлемая часть актера, я хочу попробовать себя на сцене. Но если выбирать – безусловно, кино.

6. Как вы думаете, одинаково ли сложно играть положительных и отрицательных персонажей?

Однозначно! Играть кого-то – это непросто. Лично мне легче удаются отрицательные персонажи, наверное, потому что я нащупал уже в этих ролях определенную нить, нашел особый рецепт игры. В будущем мне бы хотелось освоить положительные роли, чтобы понять их суть.

7. Когда вы прочитали сценарий второго сезона «Игры на выживание», какие были первые мысли?

Я сперва посмотрел первый сезон и сразу сказал себе, что хочу сниматься во втором сезоне. Так и получилось. Сценарий меня очень воодушевил.

8. С кем было проще всего наладить контакт на съемках «Игра на выживание»?

Я сразу подружился с Володей Веревочкиным, мы много общались и продолжаем держать связь вне проекта. С Настей Тодореску еще очень приятно работать. Вообще с командой «Игры на выживание-2» мне очень повезло.

9. У вас есть роль мечты?

Это самый страшный для меня вопрос. Я считаю, у актера не существует роли мечты. Ведь у сапожника нет любимого башмака, которого он ждет всю жизнь, а у врача нет любимого диагноза. Это моя работа, и я искренне ценю свою каждую роль. Но мне бы хотелось сыграть Джима Мориарти из сериала Шерлок.

10. Хотели бы попробовать себя в съемках иностранного фильма?

Обязательно. Не хотел бы, а буду! Я прекрасно владею иностранным языком.

11. Есть ли актеры, которыми вы вдохновляетесь?

Если говорить о вдохновении – это Андрей Мягков. А из современных актеров могу отметить Роберта Дауни-младшего, Алексея Серебрякова, Дмитрия Нагиева, Даниила Воробьева.

Смотри второй сезон сериала «Игра на выживание» 28 ноября в 21:00 на телеканале ТНТ