В 2025 году ремонт станет не просто обновлением интерьера, а созданием пространства, отражающего вашу индивидуальность. Уходят в прошлое стандартные решения и одинаковые дизайнерские подходы. В тренде по-прежнему скандинавский минимализм, модерн, экостиль и бохо-шик с этническими элементами и контрастными цветами. Эти стили подчеркивают лаконичные формы, свободное пространство и использование натуральных материалов. Природные оттенки зелёного, коричневого, бежевого и серого можно дополнить яркими акцентами через текстиль и аксессуары. Мебель становится функциональной и экологичной.

Редакция ProKazan, совместно с Толедо, подготовила подборку актуальных трендов, которые будут востребованы в 2025 году.

Интерактивные светильники

Интерактивные светильники позволяют изменять освещенность в зависимости от времени суток или настроения. Управлять светом можно через смартфон или голосовые команды, что очень удобно и позволяет экономить электричество. Такие светильники идеально подходят для создания акцентных зон, например, для рабочего пространства или зоны отдыха. Одно из таких решений — светильник Eurosvet, который не только предоставляет возможность управлять освещением через смартфон, но и вписывается в любой интерьер благодаря стильному дизайну с бронзовой отделкой.

Электропроводка

Любая современная квартира насыщена электроприборами, поэтому большое внимание в ремонте уделяется надежности, безопасности и функциональности электропроводки. Например, все чаще используются гибкие кабели которые позволяют создавать сложные конфигурации и обходить препятствия, менять расположение розеток, выключателей и приборов без сложных работ.

Одно из главных нововведений — это использование многофункциональных устройств защиты. Они объединяют в себе функции автоматических выключателей, устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов, что позволяет упростить схему электропроводки и сделать её более компактной.

В некоторых стилях интерьера, особенно бохо и лофт, все чаще используется винтажный кабель. Его не скрывают в стенах, а наоборот, прокладывают открыто по помещениям, создавая эффектную ретро атмосферу. Для этого используются медные кабели в шелковой оплетке, цвет которой подбирают в тон интерьеру. Кабели крепятся при помощи стилизованных керамических изоляторов, например, в коробке Mezonin, добавляет эстетичности и делает проводку не только функциональной, но и частью дизайна.

Розетки и выключатели

При проведении ремонта важно предусмотреть достаточное количество розеток в каждой комнате. Устанавливать их рекомендуется с учётом расположения мебели и электроприборов. Современные розетки оснащены дополнительными функциями, такими как USB-порты для зарядки гаджетов. Модели с сенсорной активацией или функциями защиты от коротких замыканий повышают безопасность, а разнообразие форм и материалов позволяет выбрать вариант, который идеально впишется в интерьер. Например, розетка от Systeme Electric серии AtlasDesign, оснащена заземляющими контактами, что делает её подходящей для подключения мощных устройств. А выключатели и розетки KRANZ серии MIELE STRONG — элегантное решение для вашего дома, которое сочетает стиль и надежность.

Система умного дома

Еще один тренд — использование системы “умный дом” для управления различными приборами. Она объединяет в себе датчики, контроллеры, исполнительные устройства и программное обеспечение. Управлять “умным домом” можно через смартфон, ноутбук или с помощью голосовых команд. Например, эта система способна отрегулировать температуру в помещении, напомнить об открытых окнах или забытых приборах, включить и выключить освещение, отрегулировать его интенсивность. В загородном доме она будет управлять поливом, температурой в теплицах и открыванием ворот.

Можно использовать умный датчик присутствия, который через Wi-Fi интегрируется с системой и помогает автоматически включать или выключать устройства в зависимости от вашего местоположения в доме.

Кроме того, важной частью системы «умного дома» является система мониторинга и безопасности. Она может включать в себя камеры видеонаблюдения, датчики движения и умные замки, объединенные в единую систему. Например, умная метеостанция Navigator поможет отслеживать погодные условия на улице, а также управлять устройствами, которые зависят от внешней температуры и влажности.

Все необходимое для ремонта по последнему слову техники можно найти в интернет-магазине электрики “Толедо”. Компания обрабатывает 10 000 заказов в день и гарантирует точность и надежность их выполнения. По всей России работают 25 филиалов компании, что обеспечивает быструю, а главное, бесплатную доставку, а также качественные товары с отличным сервисом.