Бизнес — это не про свободу и не про красивую жизнь на своих условиях. Это про риск. Многие мечтают о своём деле, представляя себя хозяином бизнеса, который сам решает, когда работать и как тратить прибыль. Но реальность совсем другая.

В России за пять лет закрываются 50% новых компаний. Одни не выдерживают конкуренции, другие ломаются под давлением, третьи просто теряют мотивацию. Почему одни предприниматели выживают, а другие — нет? Как понять, стоит ли тебе вообще ввязываться в бизнес?

Станислав Зарубин — человек, который прочувствовал это на собственном опыте. Он начинал с нуля: прошел путь от рядового специалиста до владельца компании Ритуал Pro и за шесть лет построил бизнес, который не только выдержал кризисы, но и продолжает расти.

В этом материале — истории от пяти рискованных решениях, которые привели Зарубина к успеху. Это жёсткие уроки предпринимательства, которые не рассказывают на бизнес-тренингах.

«Я не мечтал о бизнесе – меня туда вытолкнули»

— Если бы мне 10 лет назад сказали, что я буду предпринимателем, я бы только посмеялся. У меня не было этой идеи, не было детской мечты «работать на себя».

Станислав Зарубин начал с нуля – работал линейным специалистом в ритуальной сфере. Делал свою работу, но всегда брал на себя больше, чем требовалось. Через год его заметил руководитель и предложил управлять командой.

— Тогда мне казалось, что управлять – это легко. Просто раздаешь задачи, и все работают. А потом понял: твои люди – это и твоя сила, и твоя головная боль.

Работа на должности первого заместителя гендиректора дала опыт: как строится система, почему компании терпят неудачи и как можно сделать лучше. Но вскоре Станислав столкнулся с ограничениями.

— У тебя появляются идеи, ты хочешь внедрять новое, но слышишь в ответ: «Не надо, и так работает». Это вызывало негодование. Я видел, что можно делать лучше, но система не давала шанса.

Так он понял: если хочешь по-настоящему влиять – нужно строить свое.

«Бизнес – это про выживание»

Решение уйти в предпринимательство далось нелегко. Зарубин вложил в бизнес 15-16 своих месячных зарплат и ушел с высокой должности.

— У меня не было права на провал. Назад дороги не было.

Но бизнес – это не просто риск. Это тотальная неопределенность. То, что казалось логичным, не срабатывало. Приходилось учиться на ошибках, терять деньги, переделывать, искать новые решения.

— Ты можешь хоть десять лет изучать теорию, но реальность размажет тебя с первой же неудачи.

Один из самых болезненных уроков случился, когда он решил масштабироваться. Бизнес стабильно работал, значит, пора открывать вторую точку. Анализировал проходимость, считал трафик, вложил деньги. Но когда подал документы на согласование вывески, получил отказ.

— Выяснилось, что за месяц до сделки в городе запретили размещать ритуальные компании в жилых домах. Я перечитывал закон несколько раз, не верил. Вложено куча денег, точка почти готова, а работать нельзя.

Перед ним был выбор: играть против правил или признать ошибку.

— Можно было просто повесить вывеску без согласования, но это была бы бомба замедленного действия. Мне было важно выстраивать бизнес так, чтобы он работал долго, а не до первой проверки.

Точку пришлось закрыть, но это научило важному: новоиспеченные предприниматели, находясь в гонке за реализацией идей, склонны не учитывать юридические тонкости.

«Ты можешь быть прав, но это не значит, что за тобой пойдут»

Одна из самых неожиданных для Станислава сложностей – запуск поминальных кафе.

— Мне казалось, что это логичное расширение. Люди после похорон ищут достойное пространство для поминок, а в городе такого предложения на рынке нет. Почему бы не сделать специализированное заведение?

Но когда он начал работать над развитием, команда начала неожиданный саботаж.

— Люди просто не верили в идею. Одни говорили, что не взлетит. Другие – что «лучше этим не заниматься». Я не понимал, почему.

Но он все равно пошел до конца. Открыл сразу три точки.

— Сейчас я могу сказать: это был один из самых стрессовых периодов. Первые месяцы – сплошные убытки. Я вложил огромные деньги, команда не поддерживала идею, клиенты не сразу поняли и приняли формат.

Он стоял перед выбором – закрыть бизнес или продолжать бороться.

— Если бы я сдался тогда, я бы предал свою идею. Что-то внутри говорило: «Ты не знаешь, как, но ты справишься».

И он справился. Изучил рынок, поменял стратегию, перестроил процессы. Со временем кафе начали работать в плюс.

— Это был момент, когда я понял: вера в перспективу идеи изначально есть только у тебя. Если команда заточена на работу по накатанной и не готова к новым идеям, твои перспективы будут ограничиваться посредственными результатами. Нужно менять команду или... менять команду!

«Если хочешь контроля — создавай систему, а не полагайся на людей»

Каждое новое направление бизнеса увеличивает зависимость от партнёров. В какой-то момент Зарубин понял: если он хочет стабильности, нужно производство.

— Поставщики — это всегда риск. Цена, сроки, качество — ты зависишь от них. Я хотел контролировать ситуацию.

Идея казалась очевидной. Производство позволило бы снизить затраты и усилить бизнес. Нашли помещение, закупили оборудование, набрали людей. Но через три месяца всё начало рушиться.

— Я реально думал, что всё, закрываемся. Финансы уходили в никуда, логистика не работала, люди увольнялись.

Главной проблемой оказался кадровый вопрос.

— Я привык к продажникам. Они быстрые, энергичные. А здесь всё наоборот. Я даю задачу — тишина. Думаю, не понял. А он просто думает. А потом приносит готовое решение!

Производство требовало другого подхода. Пришлось пересобрать команду, выстроить систему заново.

— Я понял: бизнес — это не только про идеи, но и про людей, которые могут их реализовать.

Производство выстояло, а компания стала ещё сильнее.

«Если бизнес тебя не напрягает – это твоя главная проблема»

Самый опасный риск – это ощущение стабильности.

— Ты смотришь: бизнес работает, деньги идут. Может, выдохнуть?

Но расслабляться нельзя.

— Как только ты начинаешь думать, что ты все сделал, ты уже проиграл.

Настоящий предприниматель – не тот, кто добился успеха и почивает на лаврах. Это тот, кто не останавливается, когда для него это действительно важно.

Но правда в том, что не всем нужно идти дальше. Кто-то достигает комфортной точки и осознанно остается на этом уровне – и это тоже нормально.

— Не каждый должен постоянно расти. Главное – понимать, где твой предел и устраивает ли он тебя.

Но если внутри все еще есть желание пробовать больше, выходить за рамки, искать новые возможности – значит, пора двигаться дальше.

— Хочешь развиваться – ставь себя в дискомфортные условия. Но только если ты сам этого хочешь.

Вывод: риск — это не угроза, а инструмент роста

Каждое его решение могло стать критической ошибкой. Но вместо этого они привели его к точке, где он находится сейчас: владелец устойчивого, разностороннего бизнеса, который продолжает расти.

— Если хочешь развиваться, нужно сознательно выходить из зоны комфорта. Только так появляется движение вперёд.

Риск — это не безрассудство, а продуманный шаг. Можно его избегать, но тогда придётся смириться с посредственными результатами. Можно принять его как часть предпринимательства — и тогда он станет двигателем развития. Станислав Зарубин выбрал второе. И эта стратегия сделала его сильнее.



Ранее мы разбирались, почему предпринимательство — это не всегда про свободу, а чаще про борьбу за выживание.