Многие родители до сих пор испытывают страх перед стоматологическим лечением детей, особенно если ребенок уже сталкивался с неприятным опытом. Однако современная методика, такая как седация, позволяет проводить лечение без боли и стресса для ребенка.

Врач-стоматолог клиники "Стомус" Анастасия Семеновна Орлова в интервью для ProKazan объяснила, что такое седация, насколько она безопасна и в каких случаях это лучшее решение.

— Каждый родитель, безусловно, хочет уберечь ребенка от излишнего стресса и страхов. Однако вокруг седации существует расхожий миф, якобы она вредна и вообще – это все равно что наркоз. Расскажите, что такое седация на самом деле?

— Седация — это безопасный и современный способ сделать лечение комфортным и спокойным как для ребёнка, так и для врача. Она помогает расслабиться и провести лечение в комфорте. Седация бывает двух типов и используется для разных случаев.

Поверхностная седация — это как мягкий мостик между полным бодрствованием и дремой, который делает лечение зубов спокойным и комфортным. Представьте, ребёнок смотрит мультики и чувствует себя расслабленно, а врач спокойно выполняет свою работу.

При поверхностной седации пациент вдыхает смесь закиси азота и кислорода через маску, которая надевается на нос. Метод вызывает состояние легкого расслабления и эйфории. Это временный эффект — газ не задерживается в организме и полностью выводится через 10–30 минут после прекращения подачи. Техника идеально подходит для лечения 1-2 зубов, однако местная анестезия всё равно используется для полного обезболивания.

Глубокая седация — это как уютный сон, который помогает ребенку полностью отключиться от внешнего мира. Во время процедуры он спит и ничего не чувствует, благодаря чему стоматолог может сосредоточиться на лечении, даже если оно длительное и сложное. Этот метод идеально подходит для больших объёмов работы или в случаях, когда ребенок сильно боится.

При глубокой седации состояние сна достигается с помощью ингаляции газа Севорана и седативных препаратов. При необходимости, как и в поверхностной седации, добавляется местная анестезия для обезболивания тканей. После прекращения подачи препаратов ребёнок быстро просыпается и восстанавливается. Все этапы процедуры в клинике “Стомус” сопровождаются мониторингом состояния ребёнка анестезиологом, а противопоказания тщательно исключаются до начала лечения.

— Бывали ли в вашей практике случаи, когда страх ребёнка был настолько велик, что без седации невозможно было провести даже осмотр? Как вы справлялись с такими ситуациями?

— Конечно, такие случаи встречаются. Один из них я до сих пор вспоминаю. К нам привели мальчика, на тот момент ему было 5 лет. Родители рассказали, что ранее визиты к стоматологу проходили с тревогой и ребенок не мог расслабиться на приеме.

Совместно с мамой ребенка мы приняли решение использовать поверхностную седацию с закисью азота. Через несколько минут после надевания маски ребенок успокоился, начал рассматривать экран с мультфильмом. Мы провели полный осмотр, незаметно для ребенка поставили укол и вылечили два зуба. После визита родители сказали, что их сын больше не боится стоматологов и даже спрашивает, когда снова придет смотреть мультики с веселой тетей в халате. Это было действительно радостно.

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— Многие дети не так сильно боятся стоматологов, однако перспектива лечения большого количества зубов сулит неизбежный стресс. Такой опыт безусловно может вызвать страх перед лечением на всю жизнь. Расскажите, к вам часто приходят за лечением “всего и сразу”?

— Был случай с четырехлетним мальчиком, которого родители привели к нам после неудачных попыток лечения в другой клинике. У ребёнка был страх перед врачами, и это усугубляло ситуацию. На осмотре мы обнаружили 16 зубов с кариесами и пульпитами.

Мы объяснили родителям, что лечение такого объёма лучше провести под глубокой седацией, чтобы избежать множества коротких стрессовых визитов. Мы вылечили все пораженные зубы за один приём, что заняло около трёх часов. Однако один из жевательных зубов был сильно разрушен. Чтобы сохранить целостность зубного ряда, мы покрыли его металлической коронкой, обеспечив 100% защиту до естественной смены. Пока врачи работали, Артём спокойно спал. После пробуждения он улыбнулся и спросил, можно ли теперь поиграть. Теперь родители регулярно приводят его на осмотры, чтобы проблем такого масштаба больше не возникло.

— Сталкивались ли вы с лечением детей с особыми потребностями? Становится ли седация выходом в такой ситуации?

— Да, мне запомнился один маленький пациент с расстройством аутистического спектра. Родители рассказали, что посещение любого врача превращается для него в стресс, сопровождающийся криком и попытками вырваться. Мальчик отказывался открывать рот, и даже обычный осмотр был невозможен.

Мы предложили глубокую седацию. Перед процедурой я долго общалась с родителями, чтобы объяснить каждый этап. Когда мальчик уснул, мы смогли провести лечение 7 зубов с диагнозом пульпит, а также закрыли их специальными колпачками во избежание повторного лечения. Это позволило родителям начать работать над постепенным снижением его тревожности, чтобы со временем можно было переходить к поверхностной седации.