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В Татарстане нашли и спасли замерзающую на запертом балконе 10-летнюю девочку

В Татарстане нашли и спасли замерзающую на запертом балконе 10-летнюю девочку

Фото: simplycoolusa.com

В Набережных Челнах местная жительница обратила внимание на ребенка, который был заперт на балконе жилого дома. Именно она обратилась в Единую диспетчерскую службу за помощью, пишет KazanFirst.

10-летняя девочка находилась дома с двухлетним ребенком. Неизвестно, при каких обстоятельствах старшая оказалась заперта на балконе.

Приехавшие медики скорой помощи госпитализировали ее с признаками переохлаждения. Врачи в больнице обследователи ребенка и пришли к выводу, что ее можно отпустить домой.

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