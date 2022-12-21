В Татарстане нашли и спасли замерзающую на запертом балконе 10-летнюю девочку

В Набережных Челнах местная жительница обратила внимание на ребенка, который был заперт на балконе жилого дома. Именно она обратилась в Единую диспетчерскую службу за помощью, пишет KazanFirst.

10-летняя девочка находилась дома с двухлетним ребенком. Неизвестно, при каких обстоятельствах старшая оказалась заперта на балконе.

Приехавшие медики скорой помощи госпитализировали ее с признаками переохлаждения. Врачи в больнице обследователи ребенка и пришли к выводу, что ее можно отпустить домой.