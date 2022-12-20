Почти два месяца в Татарстане не могут найти девочку-подростка, которая поссорилась с родителями

В Татарстане с 24 октября ищут девочку из Бугульмы. Она ушла из дома и не вернулась. Волонтеры и полиция до сих пор не вышли на след пропавшего ребенка.

Как пишет 116.RU, отношения у подростка с родителями не заладились, и это - не первый ее побег из дома.

Последний раз девочку искали в сентябре. Через 12 дней ее нашли в Казани, куда она автостопом добралась из Бугульмы. На связь подросток выходит только со знакомыми, именно так ее и находили прошлые разы. Также из дома девочка уходила летом, вышла из дома в День защиты детей и пропала. Тогда на ее поиски понадобилось 16 дней.