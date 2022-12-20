Пассажирский микроавтобус с 11 людьми внутри перевернулся на трассе в Татарстане

Сегодня, 20 декабря, на трассе Набережные Челны-Сарманово в Тукаевском районе произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД РТ.

Предварительно установлено, что автоледи за рулем Chevrolet не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и там столкнулась с микроавтобусом, в котором находились 11 пассажиров. В результате столкновения микроавтобус отбросило на «Ладу» и Hyundai, после чего он перевернулся.