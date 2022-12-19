На Украине в зоне СВО погиб еще один военный из Татарстана - Фаниль Валиуллин

В Дрожжановском районе Татарстана попрощались еще с одним земляком-военным, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Не стало Фаниля Валиуллина. В последний путь его провожали сегодня, 19 декабря, в селе Новые Чукалы.

"Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы всегда будем это помнить", - прозвучало на прощании.

Выступающие отметили, что Фаниль был добрым и отзывчивым человеком, который никогда никому не отказывал в помощи.

Обстоятельства гибели военного не сообщаются.