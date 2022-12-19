Происшествия
· Служба новостей

На Украине в зоне СВО погиб еще один военный из Татарстана - Фаниль Валиуллин

На Украине в зоне СВО погиб еще один военный из Татарстана - Фаниль Валиуллин

Фото: открытые источники

В Дрожжановском районе Татарстана попрощались еще с одним земляком-военным, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Не стало Фаниля Валиуллина. В последний путь его провожали сегодня, 19 декабря, в селе Новые Чукалы.

"Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы всегда будем это помнить", - прозвучало на прощании.

Выступающие отметили, что Фаниль был добрым и отзывчивым человеком, который никогда никому не отказывал в помощи.
Обстоятельства гибели военного не сообщаются.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Гадость в фантике: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не брать

Полезное

2 часа назад

Для населения Казани организовано проведение бесплатного урока иностранных языков

https://egeturbo.ru/kursy-ege-matematika/aktsii

Общество

день назад

С 19 декабря все будет бесплатно: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли решение для всех россиян

Интересное

3 дня назад

Тысячи рублей вникуда: казанцам рассказали, как избежать безумных трат при ремонте

Профи - подготовка к toefl

Новости России

6 часов назад

Стали известны обстоятельства самоубийства полицейского в день собственной свадьбы

Новости России

день назад

Вытащить самостоятельно не получилось: Из гениталий мужчины достали рыбу, заплывшую туда во время спа-процедур

Здоровье

18 часов назад

Снова испанка: В России зафиксирован рост заболеваемости особо опасным гриппом

Новости России

9 часов назад

Путин выступил с важным заявлением: "Все перемены - к лучшему"

Происшествия

22 часа назад

В больницу попали 6 человек: В Татарстане произошло массовое ДТП с участием 3 машин
Новости Казани
35 минут назад

В Казани два месяца ищут 45-летнюю женщину: возбудили дело об убийстве

В Казани два месяца ищут 45-летнюю женщину: возбудили дело об убийстве

Здоровье

15 минут назад

В Роспотребнадзоре сообщили, будут ли вводить QR-коды из-за гриппа и ОРВИ

Интересное

час назад

От самых любимых о родных: редакция ProKazan делится рецептами для новогоднего стола от своих мам и бабушек

Происшествия

час назад

Мужчина пытался провезти елочные игрушки с призывами убивать русских

Новости мира

час назад

На Украине заявили, что гарантируют, что не будут казнить Владимира Путина
На Украине в зоне СВО погиб еще один военный из Татарстана - Фаниль Валиуллин

Новости Казани

2 часа назад

В Казани попрощались с Народным артистом Татарстана Рамилем Курамшиным

Здоровье

2 часа назад

Врач Абакумов заявил о смертельной опасности из-за сбивания температуры у детей

Новости России

3 часа назад

После секретной встречи Шойгу и Путина Россия предпринимает новый шаг в зоне СВО
Ошибка, которая может испортить жизнь: как казанским школьникам найти свое призвание