Важное в РТ
· Служба новостей

Жители новых ЖК Казани стали чаще посещать онлайн-кинотеатры

Подписаться в Telegram

В казанских новостройках этой зимой смотрят больше фильмов и сериалов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В декабре-январе аналитики МегаФона зафиксировали рост числа пользователей онлайн-кинотеатров в популярных жилых комплексах на 13% и мобильного трафика, расходуемого на таких сервисах — на 20%.

На просмотр разнообразного видеоконтента жители новых кварталов расходуют ежемесячно более 30% суммарного объема мобильных интернет-данных. Большая часть этого трафика приходится на онлайн-кинотеатры, которые набирают популярность с ростом ожидаемых премьер многосерийных или полнометражных фильмов. Абоненты оператора чаще всего увлечены просмотром в холодное время года по пятницам и субботам, в эти дни трафик значительно увеличивается. Пик зрительской активности логично приходится на вечернее время — после 18.00.

На фоне возрастающего потребления трафика и скачиваний более «тяжелого» видеоконтента специалисты оператора установили дополнительное телеком-оборудование в жилых комплексах Казани. Оператор расширил инфраструктуру в экоклубе «Времена года» в Приволжском районе, в домах «Светлой долины» на улице Натана Рахлина, а также в кварталах «Яркий» и «Острова» на Тэцевской.

«За последние полгода наша техническая служба построила и запустила базовые станции в десятке популярных жилых комплексов Казани. При выборе территорий мы отталкивались от текущего покрытия, планов по многоквартирной застройке, росту интернет- и голосового трафика, а также увеличению числа цифровых пользователей», — комментирует директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Новые объекты связи помогли снять часть нагрузки с уже существующих. По замерам инженеров оператора, максимальные скорости в LTE после проведенных работ варьируются от 70 до 100 Мбит/с, в зависимости от локации. При таких показателях можно смотреть фильмы в самом высоком качестве не только на мобильных устройствах, но и с выводом на экраны больших форматов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Интересное в Казани

5 часов назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу

очистка от клещей тараканов в квартире

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, сколько в среднем зарабатывает житель РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

заменить замок в металлической двери цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей

Лонгриды

20 часов назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

5 часов назад

«Газпром» начал строить казанский «Лахта Центр» за 10 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

«Ак Барс» не может согласовать новый контракт с Тимуром Биляловым

Новости Татарстана

20 часов назад

Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ
Лонгриды
20 часов назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

26 минут назад

Татарстан сохранил лидерство в ПФО по количеству заключенных браков

Интересное в Казани

5 часов назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане объем телефонных мошенничеств за год вырос в 1,5 раза

Новости Татарстана

час назад

До 2025 года продлили ограничение движения по улице Дубравной в Казани
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
5 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани квартиры дома на ул. Космонавтов признали непригодными для проживания

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане возобновили поставки продуктов в магазины после снегопадов

Новости Татарстана

5 часов назад

«Газпром» начал строить казанский «Лахта Центр» за 10 млрд рублей
Женский форум: развеиваем мифы о косметологии
Интересное в Казани
5 дней назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии