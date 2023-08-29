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Жителям Татарстана доступно единое онлайн-пространство для заботы о здоровье от Сбера

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В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась витрина «Здоровье»: в ней можно круглосуточно записаться на прием к врачу и медицинские исследования, сдачу анализов, получить консультацию педиатра и психолога «СберЗдоровья», а также купить лекарства и товары для здоровья и красоты через мобильное приложение или сайт «СБЕР ЕАПТЕКИ». В витрине есть данные полиса ОМС, а используя виртуального ассистента Салют можно войти в «Комнату здоровья».

«Комната здоровья» помогает в удобной форме голосом или нажатием получить нужную информацию и помочь найти ответы по здоровью. Она также доступна через умные устройства Sber (умные телевизоры и ТВ-приставки SberBox). Для входа в комнату достаточно сказать виртуальному ассистенту одну из следующих фраз: «Запусти комнату здоровья», «Открой комнату здоровья» или «Комната здоровья».

В комнате удобно заказывать лекарства и косметические средства: сказать или написать, какие товары нужны, — и виртуальный ассистент выберет всё необходимое, найдёт соответствующие инструкции и положит товары в корзину, после чего останется только оформить заказ в «СБЕР ЕАПТЕКЕ».

Если пользователь не знает, к какому врачу обратиться, сервис «Анализ симптомов» подберет трех врачей разных специальностей. Для этого понадобится сообщить свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на пять уточняющих вопросов. После этого клиента перенаправят в приложение «СберЗдоровье» для записи к конкретному врачу. Также в «Комнате здоровья» клиенты могут найти аптеку или клинику в нужной точке города, больше узнать о том, как заботиться о своем организме, и купить умные тонометры «СберЗдоровья». Кроме того, в комнате будут находиться видеотренировки с инструктором FitStars.

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