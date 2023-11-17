За три года «Росгосстрах» выплатил клиентам по ипотечному страхованию около 660 млн рублей

В 2021-2023 гг. «Росгосстрах» урегулировал по полисам ипотечного страхования более 500 страховых случаев, связанных с имуществом или жизнью и здоровьем заемщиков банков. Общая сумма выплат по ипотечным программам за без малого три года составила около 660 млн рублей. 38% этой суммы пришлось на возмещение клиентам стратегического партнера старейшего страховщика страны — банка «Открытие». Но при этом сегодня «Росгосстрах» сотрудничает по ипотечному страхованию со всеми ведущими банками страны и последовательно расширяет список партнеров, занимающихся жилищным кредитованием.

В соответствии с законодательством, при получении кредита на покупку жилья человек обязан застраховать передаваемое банку в залог имущество от рисков утраты и повреждения. Вместе с тем многие заемщики страхуют также свои жизнь и здоровье, чтобы иметь возможность выполнить обязательства по кредиту при возникновении серьезных проблем со здоровьем и не обременять долгами наследников в случае ухода из жизни. Статистика «Росгосстраха» показывает, что это оправданный шаг, поскольку 95% выплат приходится именно на риски по личному страхованию — смерть заемщиков либо присвоение им инвалидности в результате травм или болезней. Своевременно оформленный полис позволяет в такое ситуации и сохранить купленную в ипотеку недвижимость, и погасить кредит в банке.

Объем возмещения за повреждение имущества, застрахованного по ипотечным договорам, превысил 19 млн рублей. При этом и соцопросы россиян, и обращения клиентов в компанию показывают, что далеко не всегда покупающие жилье в ипотеку понимают, по каким именно рискам защищает полис.

«Обычный полис ипотечного страхования покрывает только конструктивные элементы квартиры или дома, к которым относятся стены, перекрытия (полы и потолки), входные двери, оконные блоки, балконы/лоджии, — поясняет директор Департамента ипотечных продаж «Росгосстраха» Сергей Дерман. — Чтобы защитить внутреннюю отделку, инженерное оборудование и домашнее имущество от таких непредвиденных случаев, как пожар, залив или кража, мы рекомендуем заемщикам приобретать дополнительные коробочные продукты, которые покрывают эти риски. Они предлагаются в различных вариантах, из которых можно выбрать наиболее подходящий для себя. Если такого расширения покрытия нет, у страховой компании не будет оснований для выплаты клиенту, например, после залива — самого распространенного страхового случая в многоквартирных домах».

Лидерами по количеству страховых случаев по договорам ипотечного страхования за три последних года стали Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область с Ханты-мансийским автономным округом. На столицы приходится, соответственно, 12% и 6% обращений по полисам «Росгосстраха», на Тюменскую область с ХМАО — 5%. Также в топ-10 регионов, где страховщик осуществлял выплаты клиентам по ипотеке и их правопреемникам, вошли Республика Татарстан, Самарская, Свердловская, Кемеровская и Новосибирская области, Пермский и Алтайский края.