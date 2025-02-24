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За год МТС заблокировала 84 миллионов спам-звонков на телефоны татарстанцев

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проан...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Татарстана за 2024 год. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это время вырос на треть по сравнению с 2023 годом.

Рекорд спамеров составил 16 700 звонков – именно столько раз в течение года пытались позвонить только одному татарстанскому абоненту. В целом самыми активными по количеству спам-звонков месяцами в прошедшем году стали декабрь, ноябрь и июнь.

«Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать – за него на них ответит робот. В Татарстане жителям чаще всего пробовали дозвониться с рекламой и опросами, напоминанием о долгах или предложением взять кредит. Общая длительность заблокированных несостоявшихся разговоров абонентов МТС в Татарстане по итогам года составила свыше 32 млн минут или 61 год.

«Количество поступивших на телефоны татарстанцев и заблокированных спам-звонков за год увеличилось на 32%. Средняя длительность одного вызова составила 12 секунд. Базовые бесплатные или продвинутые антиспам-решения операторов не только экономят время, но и могут уберечь от более серьезных последствий – обмана со стороны мошенников. В 2024 году МТС внедрила в телефонные разговоры технологию распознавания речи: если злоумышленник все-таки дозвонится до абонента, искусственный интеллект предупредит его об этом голосовым сообщением прямо во время звонка. «Машина» подключается к разговору только с согласия абонента, при этом предполагаемый мошенник на том конце провода, это предупреждение не слышит. Однако, даже если вы заручились помощью искусственного интеллекта, стоит быть осторожными и не терять бдительности, чтобы мошенники не смогли вас запутать, запугать и получить необходимую им информацию», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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