За год МТС заблокировала 84 миллионов спам-звонков на телефоны татарстанцев

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Татарстана за 2024 год. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это время вырос на треть по сравнению с 2023 годом.

Рекорд спамеров составил 16 700 звонков – именно столько раз в течение года пытались позвонить только одному татарстанскому абоненту. В целом самыми активными по количеству спам-звонков месяцами в прошедшем году стали декабрь, ноябрь и июнь.



«Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать – за него на них ответит робот. В Татарстане жителям чаще всего пробовали дозвониться с рекламой и опросами, напоминанием о долгах или предложением взять кредит. Общая длительность заблокированных несостоявшихся разговоров абонентов МТС в Татарстане по итогам года составила свыше 32 млн минут или 61 год.