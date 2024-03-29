ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов

ВТБ вернет прямое начисление рублей в своей программе лояльности и откажется от использования бонусов. Изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя правления банка Георгия Горшкова.

ВТБ отказался от прямого начисления рублей в мае 2019 года, когда ввел бонусы, которые можно было конвертировать по курсу 1 балл = 1 руб. Затем в мае 2022 года банк полностью отказался от конвертации в рубли и оставил только бонусы. Но уже в октябре 2022-го возможность перевода мультибонусов в рубли была возвращена с курсом 1 бонус = 0,85 руб. Теперь, с мая, ВТБ вновь полностью переходит на начисление рублевого кешбэка.

«Уже с 1 мая мы отказываемся от принятой на рынке практики начисления кешбэка в виртуальной валюте и сложной схемы обмена бонусов на рубли», — сказал Горшков.

Он объяснил, что перезапуск программы лояльности происходит в рамках новой стратегии розничного бизнеса, которая была принята на 2024–2026 годы. По словам Горшкова, клиенты смогут самостоятельно определять три категории для начисления кешбэка, в том числе с повышенным кешбэком до 25%.

К программе лояльности ВТБ подключены 15,5 млн клиентов, а к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка — это 35 млн человек, рассчитывает Горшков. Почта Банк, у которого с ВТБ общая программа лояльности «Мультибонус», также планирует в ближайшее время заменить начисление бонусов на рубли, рассказал заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. За прошлый год банк начислил своим клиентам 1,6 млрд бонусов кешбэка за покупки по картам.

Многие банки пока начисляют бонусы, но на рынке все чаще начинают встречаться рубли, говорит руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Большинство банковских программ лояльности крупных банков построено на баллах с возможностью выводить баллы в рубли: с одной стороны, это экономически выгодно банкам, с другой — клиенты имеют гибкость, добавляет директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов. При этом сейчас нет общей тенденции по переходу банковских программ лояльности из баллов в рубли или наоборот, считает он.

На рынке сложилась обратная тенденция, когда банки пытаются уйти от прямого кешбэка в рублях к бонусам, считает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко, хотя примеры начисления рублей также есть. В целом в сознании потребителей прямой кешбэк воспринимается лучше, чем бонусы, хотя «это не всегда так, и баллы бывают выгоднее», говорит эксперт.