ВТБ спрогнозировал максимальную доходность по депозитам на уровне 14,5-15%

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и очередное повышение ключевой ставки станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом наиболее привлекательными останутся условия на «длинные» сроки: в ближайшее время ставки по ним могут вырасти до 14,5-15% годовых и более. Об этом рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Напомним, 27 октября ЦБ РФ продолжил ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка увеличилась еще на 2 п.п. – до 15%, что стало уже четвертым повышением с июля. В целом за последние три месяца основной индикатор денежно-кредитной политики прибавил уже 7,5 п.п.

Наталья Тучкова отметила, что сегодняшнее решение Центрального банка – сигнал финансовому рынку о том, что курс на ужесточение будет неизменным еще от полугода до года. На этом фоне ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат расти и окончательно сформируют так называемый «рынок вкладчика», когда сберегательное поведение является наиболее рациональным. По прогнозам ВТБ, увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании, то есть около 1%-1,4.

"В условиях традиционно «высокого» сезона на рынке сбережений в ноябре-декабре мы будем наблюдать ужесточение конкуренции игроков, которые для привлечения клиентов будут запускать новые промо-предложения и рекламные акции. При этом банки будут активно продвигать максимальные доходности на «длинных» сроках - 2-3 года: с большой долей вероятности мы увидим на рынке доходность по таким инструментам на уровне 14,5-15% годовых. По накопительным счетам повышение коснется в основном маркетинговых ставок для новых клиентов – здесь ключевые игроки будут предлагать доходности 15%-15,5% годовых. Базовые же ставки скорее всего останутся на прежнем уровне, который и так достаточно высок (8,5-9% годовых) и позволяет выгодно размещать временно свободные средства с возможностью их снятия без потери ранее начисленных процентов", – сообщили в финансовой организации.

По прогнозам ВТБ, курс на ужесточение политики регулятора увеличит рынок пассивов по итогам 2023 года на 20%. Рублевые депозиты вырастут с начала года более, чем на четверть и достигнут 25,4 трлн рублей. Средства до востребования в рублях также покажут существенный прирост, который составит 14% по итогам года: драйвером выступят не только высокие ставки по накопительным счетам, но и увеличение выплат государства, а также индексация заработных плат.