ВТБ развивает курьерскую доставку в Татарстане

ВТБ расширяет географию розничного выездного сервиса. В первом квартале курьерская доставка стала доступна жителям Нижнекамска и 7 населенных пунктов Татарстана. В целом по России за первый квартал этого года количество городов с курьерской доставкой ВТБ выросло более чем в 2 раза – со 149 до 355. К концу года банк увеличит их число до 3,5 тыс. населенных пунктов.

В Татарстане ВТБ с начала года существенно нарастил выездной сервис – теперь услугами курьеров могут воспользоваться жители Нижнекамска, а также населенных пунктов Аксубаево, Актюбинский, Айша, Бетьки, Карабаш, Малые Дербышки и Нижние Вязовые.

Сервис курьерской доставки работает в банке с 2022 года и достаточно популярен среди клиентов. Ежедневно в банк поступает до 80 тыс. заявок. Сегодня выездное обслуживание практически не отличается от посещения банковского офиса, оно также безопасно и защищает информацию клиентов. Клиенты ВТБ могут заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты, а также платежные стикеры. На встрече выездные менеджеры помогут оформить кредитные или сберегательные продукты банка, настроить цифровые сервисы и проконсультировать по всем вопросам обслуживания. Для вызова курьера достаточно оформить заявку на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в контакт-центре. Услуга предоставляется бесплатно.

«Повышение доступности финансовых продуктов и услуг – одна из ключевых целей стратегии ВТБ на 2024 – 2026 годы. Помимо расширения офисной сети, мы активно развиваем каналы, где клиентам удобно взаимодействовать с банком - в «цифре», по телефону или с курьером. В крупных городах, где высокий ритм жизни, во многих случаях гораздо проще выездному менеджеру доехать до клиента в кафе, на работу или в парк и оказать услуги, как в офисе. Поэтому мы активно расширяем не только число курьеров, но и территорию их работы. К концу года выездные сотрудники смогут обслуживать более 3,5 тыс. городов с населением более 10 тысяч человек, а в перспективе трех лет – 23 тыс. населенных пунктов с численностью от 1000 человек», – отметил Василий Палаткин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания.

В рамках новой стратегии ВТБ к концу 2026 года услугами выездных менеджеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городах и поселках. Для 80% пользователей курьерская доставка заказанных продуктов и сервисов будет доступна за 24 часа.