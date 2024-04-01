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ВТБ предупреждает о «туристических» схемах мошенников

ВТБ предупреждает о «туристических» схемах мошенников

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В преддверии туристического сезона активизировались мошенники, использующие для наживки заработок от оценки работы турфирм или отелей. Кроме того, они стали чаще предлагать «вакансии» тайного покупателя. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с начала года более чем на 30%.

С приближением сезона отпусков мошенники стали чаще связываться с клиентами через мессенджеры, представляясь сотрудниками популярных туристических компаний, сервисов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию отелей. Они предлагают заработать деньги, оставляя оценки качества работы отелей якобы для привлечения новых клиентов.

В ходе телефонных звонков собеседника просят присоединиться к онлайн-встрече, например, собеседованию и включить демонстрацию экрана смартфона. Так злоумышленники видят, какие приложения установлены у человека, и стараются получить к ним доступ. Например, просят оформить карту в банковском приложении для совершения покупок под видом «тайного покупателя». При этом им видны все поступающие СМС-коды для доступа к личному кабинету онлайн-банка или вывода средств. Поэтому как только жертва оплатит покупки, общение прекращается, а вернуть деньги уже невозможно.

«Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более «актуальными» у мошенников. Мы видим, что отзывы о таких сценариях стали активно расти. Мошенники пользуются уязвимым положением людей при трудоустройстве, предлагая несуществующие вакансии, и обманным путем выманивают деньги. Например, денег можно лишиться, просто открыв мошенническое приложение о работе. Чтобы обезопасить себя, рекомендуем сразу удалять любые сообщения сомнительного содержания, особенно обещающие легкий доход, не поддерживать переписку или беседу с неизвестными. Если после определенных манипуляций вы понимаете, что попали в ловушку, — немедленно позвоните в банк для проверки операций по картам и счетам или сделайте это самостоятельно через ВТБ Онлайн», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы исключить вредные и опасные звонки, можно использовать определитель номера — в ВТБ Онлайн опция находится в настройках профиля в разделе «Безопасность». Там же можно всегда проверить ссылки на фишинг или скам.

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