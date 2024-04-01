ВТБ повышает доходность по вкладам в юанях до 5,05% для всех клиентов

До 8 апреля любой клиент ВТБ сможет открыть вклад в китайской валюте с доходностью до 5,05%. Ранее максимальная ставка была доступна только владельцам пакета «Прайм». Депозиты можно открыть как в ВТБ Онлайн (от 1 тысячи юаней), так и в офисах банка (от 5 тысяч юаней).

Для клиентов массовой розницы и для владельцев пакета «Привилегия» ставки повышены до +0,56% годовых. Теперь наибольший доход все клиенты ВТБ смогут получить при оформлении вклада без пополнения и снятия на три года с ежемесячной капитализацией.

По оценке аналитиков ВТБ, на фоне дедолларизации растет интерес к «мягким» валютам. Юань часто используется для диверсификации портфелей инвесторов, а также активно выбирается вкладчиками, поскольку роль китайской национальной валюты в международных расчетах повышается и курс юаня демонстрирует хорошую устойчивость.

Объем вкладов розничных клиентов ВТБ в юанях на сегодняшний день практически достиг 14 млрд единиц китайской валюты. Доля вклада в юанях в валютном портфеле депозитов превышает 30% и к концу года может достигнуть 50%.

По итогам 2023 года объём средств физлиц в китайской валюте в российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях. По данным ВТБ, за 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.