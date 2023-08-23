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ВТБ: перед повышением ставок спрос на ипотеку вырос на 40%

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ВТБ зафиксировал скачок спроса среди своих клиентов на жилищные кредиты перед повышением ставок с 21 августа. По итогам прошлой недели заемщики оформили в банке 39,7 тысяч заявок на ипотеку, что на 42% превысило среднедневные показатели предыдущих семи дней. Одновременно с 14 по 20 августа на 16% вырос объем выдач и приблизился к 39 млрд рублей.

«Решение Центрального банка резко повысить ключевую ставку на внеочередном заседании предсказуемо отразилось на стоимости кредитов, прежде всего, жилищных. Крупнейшие банки были вынуждены скорректировать условия рыночных программ, в то же время оставив без изменений льготную ипотеку – ставки по ней по-прежнему однозначные. Для ВТБ очень важно предоставлять своим клиентам максимально выгодные условия, поэтому мы заранее сообщили им об изменении ценовых параметров. На этом фоне мы зафиксировали всплеск спроса заемщиков, которые поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам», - прокомментировала вице-президент, начальник управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Ирина Качурина.

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