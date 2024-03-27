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ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры

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Оформление и использование платежных стикеров станет бесплатным для всех клиентов ВТБ с 1 апреля. Такое решение банк принял после сообщения о том, что добавление и использование карт «Мир» российских банков в приложении Samsung Pay с 3 апреля будет недоступно. Для расширения инструментов для безналичной оплаты ВТБ в течение 2024 года запустит собственное платежное приложение ВТБ Pay.

«Внешние ограничения стали дополнительным стимулом для банков нарастить темп разработки замещающих платежных решений. Финансовые игроки развивают целые экосистемы альтернативных платежных инструментов, в первую очередь для бесконтактной оплаты. Это оплата по QR через СБП, с помощью стикеров и различных Pay-сервисов. Поэтому к подобным сегодняшнему решениям российские банки в целом готовы. Дополнительно для поддержки наших клиентов с 1 апреля мы приняли решение отменить плату за стикеры, в этом году запустим собственное платежное приложение ВТБ Pay, чтобы у всех клиентов банка была возможность выбрать наиболее удобный способ для совершения ежедневных платежей», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

С момента запуска платежных стикеров в октябре 2023 года ВТБ выдал более 500 тыс. дебетовых и кредитных стикеров. С помощью стикера клиенты могут бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают работу по NFC. Стикер надежно защищен: на нем нет данных карты и, как на обычную карту, на него можно установить ПИН-код, а при потере оперативно заблокировать.

Один из самых динамично растущих сервисов безналичной оплаты – сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Платежи по QR-коду через СБП работают как офлайн в торговых точках, так и онлайн, через кнопку с переходом в приложение банка. Платеж через СБП выбирает каждый четвертый клиент ВТБ.

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