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ВТБ: мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и Банка России

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Специалисты ВТБ зафиксировали новую схему мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и предлагают клиентам банков приумножить свои накопления, для убедительности подключая к разговору якобы специалистов Банка России. Поводом для звонка становится повышение ставок по вкладам, которое провели за последнюю неделю крупнейшие российские банки.

Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником Госуслуг и убеждает собеседника в инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» и соединяет якобы с сотрудником регулятора. Лжесотрудники обещают разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений.

Далее клиента просят пройти проверку персональных данных, после чего - сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают.

«Новая схема относится к так называемой «социальной инженерии», когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников. Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей - предложение кажется знакомым и заманчивым. На самом деле ни Госуслуги, ни Центробанк никогда не будут звонить вам и предлагать разместить деньги, да еще и на «безопасном» счете с кешбэком. Сразу прерывайте такой диалог и сообщайте о звонке в свой банк, чтобы избежать финансовых проблем», – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы видеть, кто звонит с неизвестного номера, в ВТБ Онлайн можно подключить определитель номера, который уведомляет о мошенниках и спаме, а также – о полезных звонках, в том числе различных сервисов и госучреждений. Если возникают подозрения, что к учетной записи в ВТБ Онлайн получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке в профиле пользователя. Последующая разблокировка возможна самостоятельно через банкомат с использованием своей карты ВТБ, в отделении банка или через контакт-центр.

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