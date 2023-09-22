Время шуршать листьями: рассказываем, зачем и где

Ласковый, словно шепчущий, но со звонким хрустом – это звук ни с чем не спутать. Шуршание осенних листьев. Нравится он неспроста, неоспоримый научный факт - шуршание листвы под ногами оказывает благоприятное воздействие на нервную систему и снижает уровень тревожности. Прогулки на свежем воздухе также благотворно влияют на здоровье, а прекрасные виды помогают ненадолго забыть о заботах и проблемах. В Татарстане много мест, где можно качественно и с пользой пошуршать. Вместе с Tele2 подобрали для вас варианты в Казани и подальше от нее. Если неделя выдалась тяжелой – самое время немного пошуршать.

В черте Казани

Горкинско-Ометьевский лес. Здесь меньше людей, чем в парке Горького, достаточно деревьев и можно составить для себя осеннее комбо, сначала пошуршать по дорожкам, собирая букет и пиная ногами непослушные листья, а затем закрыв глаза полежать на траве и послушать шелест осенних деревьев. Не забудьте поделиться удачными фото и насыщенной сентябрьской атмосферой, загрузить кадры в сеть поможет мобильный интернет Tele2.

Для тех, кто любит благоустроенные пространства – только что открывавшаяся рекреационная зона Большого Голубого озера. Пройти по маршруту лесотерапии среди лиственных деревьев, вдохнуть аромат хвои. Это место погружает в релакс, эффект от шуршания листьями усилит созерцание бегущей воды и яркие осенние краски природы. Здесь же уверенный прием Tele2, можно позвонить родственникам по видеосвязи и поделиться позитивом, вода, листва и вы в самом прекрасном настроении.

Лядский сад – модное место в нетуристическом центре Казани. Небольшой, но уютный парк в центре Казани осенью особенно хорош. Здесь приятно купить коктейль в фуд-траке, сесть на скамейку у фонтана и обсудить с друзьями абсолютно неважные новости. А потом пиная листья отправиться к Черному озеру, куда же без него.

За пределами столицы Татарстана есть несколько мест, которые прекрасны осенью, шуршать листьями можно целый день.

Раифский дендрарий в поселке Садовом. Осень – самое подходящее время для посещения этого места, свежий воздух, никаких надоедливых насекомых и множество тропинок, по которым легко бродить несколько часов. Деревья здесь разные, поэтому шуршать можно пока не устанете, звук будет разнообразным, насыщенным и успокаивающим. Территория разделена на зоны, начнете прогулку в Европе, а закончите в Азии. Единственный минус дендрария – платный вход. Зато везде уверенно работает мобильная связь Tele2, невозможно не поделиться маршрутом путешествия и впечатлениями в социальных сетях.

Гора Лобач возле Камского Устья. Это самое высокое место в округе. Машина остается на стоянке, дальше только пешком, всего 10 минут по лесу и лучший пейзаж в Татарстане - вид на слияние Волги и Камы к вашим услугам. Здесь прекрасно смотреть и приятно слушать, в режиме «все включено» шепот ветра, шелест речного прибоя, пение птиц и шорох листьев.

Национальный парк «Нижняя Кама» близ Елабуги. Ландшафт уникален для Татарстана, сохранились заливные луга и пойменные озера, дубравы и много разных видов растений. Здесь лучше сначала оглядеться, чтобы не напугать местных обитателей: белок, косуль, ласок, а возле берегов — бобров и выдр. Уже после наблюдений за животными шуршите листвой в свое удовольствие. Куда бы вы ни отправились, с вами всегда мобильный интернет Tele2, в Татарстане он доступен 98% жителей региона. Записывайте видео, делитесь шуршанием листвы с друзьями и пусть выходные станут немного уютнее и ярче этой золотой осенью.