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ВятГУ проведет круглый стол о сопровождении инвалидов молодого возраста при получении профобразования и трудоустройстве

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Мероприятие состоится 14 ноября 2023 года в Республике Татарстан по заказу Министерства науки и высшего образования РФ

Планируется обсуждение направлений и задач региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

Организатор круглого стола - Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ВятГУ.

Планируемые вопросы для обсуждения:

1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в деятельности вузов

2. Создание инклюзивных условий при получении профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ

3. Включение вузов в реализацию региональных программ по содействию в трудоустройстве инвалидов молодого инвалидов молодого возраста

4. Опыт по содействию и поддержке трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ службами занятости населения.

Целевая аудитория круглого стола включает представителей вузов, должностных лиц субъектов РФ, лиц, курирующих вопросы инклюзивного образования, а также служб занятости населения, общественных организаций инвалидов, работодателей, инвалидов.

Дата и время мероприятия: 14.11.2023 года в очном и онлайн формате. Начало в 11:00 по московскому времени.

Место проведения: УВО Университет управления «ТИСБИ», Республика Татарстан, г. Казань.

Ссылка для дистанционного участия

Ссылка для регистрации

По вопросам участия можно обратиться в call-центр ВятГУ по телефону 8-800-222-43-50 или электронной почте rumc@vyatsu.ru

Контактная информация:

Мелина Елена Валериевна, директор Института развития инклюзивного образования УВО "Университет управления "ТИСБИ", эл. почта: lena_melina@mail.ru

Булдакова Наталья Викторовна, руководитель ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ВятГУ,
эл. почта: nv_byldakova@vyatsu.ru

Шешукова Наталья Николаевна, начальник отдела консалтинга РУМЦ ВятГУ, эл. почта: usr11948@vyatsu.ru

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