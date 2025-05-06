В Татарстане ускорили мобильный интернет для дачников и туристов

Перед майскими праздниками МегаФон завершил масштабную подготовку сети к летнему сезону. Инженеры оператора модернизировали инфраструктуру в дачных и туристических локациях сразу 36 регионов России. Благодаря этому скорость передачи данных выросла в среднем на 20%. Теперь жители и туристы смогут пользоваться надёжным голосовым сигналом и высокоскоростным интернетом даже в самых отдалённых местах страны.

Работы затронули более 1,5 тысячи базовых станций, которые обеспечивают связью сотни СНТ по всей стране. В Татарстане специалисты усовершенствовали действующее и построили новое телеком-оборудование в местах загородного отдыха в Зеленодольском, Тукаевском, Верхнеуслонском, Лаишевском районах. В результате масштабной подготовки сети к летнему сезону скорость мобильного интернета в зоне работ в республике выросла в среднем на 10%.

Модернизация коснулась также популярных туристических мест по всей стране: у баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала» и на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Кроме того, модернизированные станции уже работают во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.

Для увеличения пропускной способности сети инженеры прокладывали оптоволоконные линии, проводили рефарминг («переносили» предыдущие поколения сетей в LTE и LTE Advanced) и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора — это позволило увеличить ёмкость сети как в густонаселенных городах, так и на отдаленных смотровых площадках национальных парков.