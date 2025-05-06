Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

В Татарстане ускорили мобильный интернет для дачников и туристов

Перед майскими праздниками МегаФон завершил мас...

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться на Дзен.канал

Перед майскими праздниками МегаФон завершил масштабную подготовку сети к летнему сезону. Инженеры оператора модернизировали инфраструктуру в дачных и туристических локациях сразу 36 регионов России. Благодаря этому скорость передачи данных выросла в среднем на 20%. Теперь жители и туристы смогут пользоваться надёжным голосовым сигналом и высокоскоростным интернетом даже в самых отдалённых местах страны.

Работы затронули более 1,5 тысячи базовых станций, которые обеспечивают связью сотни СНТ по всей стране. В Татарстане специалисты усовершенствовали действующее и построили новое телеком-оборудование в местах загородного отдыха в Зеленодольском, Тукаевском, Верхнеуслонском, Лаишевском районах. В результате масштабной подготовки сети к летнему сезону скорость мобильного интернета в зоне работ в республике выросла в среднем на 10%.

Модернизация коснулась также популярных туристических мест по всей стране: у баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала» и на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Кроме того, модернизированные станции уже работают во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.

Для увеличения пропускной способности сети инженеры прокладывали оптоволоконные линии, проводили рефарминг («переносили» предыдущие поколения сетей в LTE и LTE Advanced) и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора — это позволило увеличить ёмкость сети как в густонаселенных городах, так и на отдаленных смотровых площадках национальных парков.

«Летом мобильный трафик традиционно мигрирует: жители мегаполисов разъезжаются за город, а туристические зоны собирают вокруг себя отдыхающих со всей страны. При подготовке оборудования к тёплому сезону мы учли все особенности локаций и использовали надежные технические решения, которые позволили увеличить скорость мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на сеть, чтобы абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами в любом месте своего отдыха», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Важное в РТ

час назад

В Татарстане ускорили мобильный интернет для дачников и туристов

комары в москве обработать

Не у нас

день назад

У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных

занятия по фигурному катанию в спб в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Новости Татарстана

день назад

Андрей Рюхов назначен новым замминистра образования и науки Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Новости Татарстана

7 часов назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Новости Казани

21 час назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске
Новости Казани
2 дня назад

Марафон в Казани выиграли россиянин и кенийка

Дмитрий Неделин из Пензы стал безусловным лидер...

Не у нас

23 минуты назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Татарстане ограничат продажу алкоголя в честь 80-летия Победы

Новости Татарстана

28 минут назад

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске открылся первый центр пробации для бывших заключенных
В Казани продают ГАЗ-21 «Волга» 1969 года с про...
Новости Казани
5 часов назад

В Казани продают ГАЗ-21 «Волга» 1969 года с пробегом всего 7 тысяч километров

Новости Татарстана

5 часов назад

В Заинском районе высадили яблони в честь участников СВО и ветеранов

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане отремонтируют три школы за 301,5 млн рублей

Не у нас

7 часов назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора
Скрытая угроза: казанский хирург рассказал, чем...
Интересное в Казани
7 дней назад

Скрытая угроза: казанский хирург рассказал, чем опасны зубы мудрости