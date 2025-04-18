В Татарстане пройдет МТС Power Day по теме искусственного интеллекта

МТС сообщает о проведении конференции «МТС Power Day. Подключаем силу ИИ» 23 апреля. Мероприятие может заинтересовать тех, кто хочет получить навыки работы с нейросетями: студенты и молодые специалисты, использующие ИИ в учебе или работе, или профессионалы с большим опытом, следующие за технологичными трендами.

На одной площадке соберутся известные эксперты в области искусственного интеллекта, которые не только расскажут, но и продемонстрируют, как работать с нейросетями. В программе — 5 насыщенных реальными кейсами лекций от Андрея Цыгана, Андрея Шиманского, Дмитрия Прокоповича, Максима Драницы, Дмитрия Аникина.

Слушатели научатся создавать тексты, изображения, использовать нейросети для составления туристических маршрутов, расшифровки медицинских показателей и многое другое. Спикеры поделятся своими прогнозами по развитию нейросетей до 2030 года – эта информация может быть полезна участникам при планировании своей карьеры.

Участие в мероприятии бесплатное, для участия необходима регистрация.