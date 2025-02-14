В Татарстане порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья строится при поддержке Сбера
Сбер продолжает активно поддерживать жилищный рынок Республики Татарстан. На начало 2025 года совместно с отделением «Банк Татарстан» Сбербанка в Татарстане возводятся более сотни домов.
По итогам 2024 года финансирование проектов строительной сферы недвижимости составило более 65 млрд рублей, что более чем на 42% больше объемов 2023 года. На данный момент при поддержке Сбера в республике строится порядка 1,3 миллиона квадратных метров, что на 35% больше показателей 2023 года.
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Сбер продолжает играть важную роль в развитии жилищного рынка Татарстана. На сегодняшний день при нашей поддержке в республике строится порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Это не просто цифры — это тысячи семей, которые получат комфортное и современное жильё. Нам важно, что наши финансовые инструменты и экспертиза помогают застройщикам реализовывать масштабные проекты, а жителям республики — улучшать свои условия жизни. Мы с оптимизмом смотрим на будущее строительного рынка в долгосрочной перспективе, и намерены дальше активно поддерживать отрасль, делая ее доступнее и качественнее для всех жителей Татарстана».