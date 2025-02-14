В Татарстане порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья строится при поддержке Сбера

Сбер продолжает активно поддерживать жилищный рынок Республики Татарстан. На начало 2025 года совместно с отделением «Банк Татарстан» Сбербанка в Татарстане возводятся более сотни домов.

По итогам 2024 года финансирование проектов строительной сферы недвижимости составило более 65 млрд рублей, что более чем на 42% больше объемов 2023 года. На данный момент при поддержке Сбера в республике строится порядка 1,3 миллиона квадратных метров, что на 35% больше показателей 2023 года.