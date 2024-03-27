Важное в РТ
· Служба новостей

В Татарстане начали внедрение отечественного телеком-оборудования

Подписаться в Telegram

МегаФон завершил тестирование и в качестве пилотного проекта внедрил на своей сети транспортное IP-оборудование от российской компании B4COM. Новые маршрутизаторы способны увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит/c, что позволит решить задачу по импортозамещению и справиться с возрастающим объемом передаваемого интернет-трафика.

Маршрутизаторы B4COM были установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. В настоящее время через них успешно проходит пользовательский трафик. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России.

Для подключения базовых станций к ВОЛС используется оборудование IPBH (IP Backhaul). Данное техническое решение предполагает применение IP-маршрутизаторов, позволяющих реализовать не только высокоскоростное подключение базовых станций всех стандартов мобильной связи, но и высокий уровень клиентского обслуживания, защиты информации, а также надёжности всей сети в целом.

По своим характеристикам маршрутизаторы от B4COM не уступают зарубежным аналогам и способны пропускать трафик на скорости 100 Гбит/c. Оборудование позволит увеличить пропускную способность сети, а также организовать один или несколько резервных маршрутов пропуска трафика до базовой станции, что обеспечит бесперебойное предоставление услуг связи.

«Мы уже не первый год тестируем различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему мы значительно расширяем пул наших поставщиков. Устанавливаемые маршрутизаторы кратно повысят пропускную способность транспортной сети ПАО «МегаФон», что отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика и потребностям наших B2B-клиентов», — отмечает директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

Перед внедрением на сети оборудование прошло тест в федеральном Центре исследований и разработок МегаФона. В ходе лабораторных испытаний отечественные маршрутизаторы проверялись на производительность, поддержку протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации. Все проведенные тесты показали положительный результат.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Интересное в Казани

день назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

вызвать против тараканов

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

медальница на заказ из дерева в Ростове-на-Дону

Новости Казани

22 часа назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Казани

20 часов назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

Новости Татарстана

3 часа назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

ТЦ «Бахетле» под Казанью продали компании «Максим»
Новости Казани
день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

7 минут назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Интересное в Казани

день назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

Новости Татарстана

52 минуты назад

«Автодор» порекомендовал водителям не ездить по трассе М-12

Новости Казани

час назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
4 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

час назад

В Казани усилили работы по очистке ливневой канализации из-за непогоды

Новости Казани

2 часа назад

Рейс из Казани в Египет был задержан на 12 часов из-за непогоды

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека
Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам
Интересное в Казани
5 дней назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам