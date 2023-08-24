В первом полугодии Сбербанк выдал малому бизнесу более 270 млрд рублей онлайн

Более 185 тысяч предпринимателей оформили кредит в интернет-банке СберБизнес в первом полугодии 2023 года. За 6 месяцев Сбербанк выдал им с помощью онлайн-сервиса 271 млрд рублей.

Чаще всего такие кредиты оформляли предприятия розничной торговли (35% от всех выданных кредитов), сферы услуг (16%), а также транспортные и логистические компании (15%). В тройку регионов — лидеров по числу полученных займов вошли Москва (8% всех выдач), Московская область (6,8%) и Краснодарский край (5,3%).