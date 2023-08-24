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В первом полугодии Сбербанк выдал малому бизнесу более 270 млрд рублей онлайн

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Более 185 тысяч предпринимателей оформили кредит в интернет-банке СберБизнес в первом полугодии 2023 года. За 6 месяцев Сбербанк выдал им с помощью онлайн-сервиса 271 млрд рублей.

Чаще всего такие кредиты оформляли предприятия розничной торговли (35% от всех выданных кредитов), сферы услуг (16%), а также транспортные и логистические компании (15%). В тройку регионов — лидеров по числу полученных займов вошли Москва (8% всех выдач), Московская область (6,8%) и Краснодарский край (5,3%).

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Раньше кредитование малого бизнеса занимало до 10 дней: клиенту нужно было заполнить заявку в отделении банка, собрать множество документов, потом для подписания кредитного договора приходилось снова идти в офис — и только после этого деньги оказывались на счёте. Теперь всё намного проще: клиенты Сбера могут получить кредит за 3 минуты. Подать заявку в интернет-банке СберБизнес и получить одобрение можно в любое время суток, банк не требует вводить финансовые данные или предоставлять дополнительные документы. Сегодня уже 80% клиентов Сбера из числа малых предприятий кредитуются онлайн».

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