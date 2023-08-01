Мероприятие прошло на крыше ИТ-Парка им.Башира Рамеева, а также в расположенном на его территории новом технологическом хабе Сбера.

В мероприятии приняло участие более 500 ИТ-специалистов Казани и Республики Татарстан: разработчиков, аналитиков, тестировщиков и дата-сайнтистов. На трех параллельных сценах с докладами выступили 20 топовых экспертов Сбербанка, рассказав о собственном опыте создания банковских продуктов и командной работы. Помимо насыщенной деловой программы участников конференции ждал квиз-экскурсия для знакомства с технохабов, арт- и игровая зона, возможность получить профессиональную консультацию у HR-экспертов Сбера и многое другое.

IT Community Day Сбера планируется сделать ежегодной площадкой для встречи и развития региональных ИТ-сообществ.