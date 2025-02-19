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В известном туристическом городе Татарстана усовершенствовали инфраструктуру связи

Для жителей и многочисленных гостей Елабуги сок...

Источник фото: mincult.tatarstan.ru

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Для жителей и многочисленных гостей Елабуги сократили время загрузки цифровых сервисов. МегаФон завершил первый этап рефарминга в городе и окрестностях. Перевод частот с непопулярного стандарта 3G в 4G/LTE позволил до 30% повысить ресурс сети и скорость мобильного интернета.

При этом, оператор сохранил частоты предыдущих поколений в объеме, необходимом для того, чтобы абоненты с телефонами, планшетами и М2М-устройствами, не поддерживающими 4G, могли продолжать пользоваться качественной связью и передачей данных.

Тысячелетняя история Елабуги привлекает путешественников из разных уголков мира. Каждый год с туристическими или рабочими целями в город приезжает порядка одного миллиона гостей. Согласно исследованию оператора, только в минувшем январе Елабугу посетили путешественники из более чем 70 регионов России. Большая часть туристов прибыла из Москвы, а также из Удмуртии, Башкортостана, Пермского края, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей.

За год елабужане и гости города увеличили объем используемого мобильного интернета на 28%. Активность заметно возрастает осенью — популярное время для школьных экскурсий по многочисленным достопримечательностям города. К примеру, в октябре и ноябре 2024-го ежемесячный расход онлайн-данных превысил средний годовой показатель на 10%.

«В последнее время мы наблюдаем активный переход трафика из сетей 2G и 3G в LTE. Этот процесс напрямую связан с распространением смартфонов и увеличением потребления мультимедийного контента. Для видеозвонков, просмотра потокового видео и участия в многопользовательских онлайн-играх требуются значительно более высокие скорости передачи данных. С начала года наши инженеры повысили эффективность сети на 60% объектов связи в городе. В ближайших планах — улучшение всей нашей инфраструктуры в Елабуге и пригороде», — рассказал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

После выполненных работ тысячи пользователей могут одновременно выходить в Сеть без потери качества сигнала в жилых районах города, на дачных участках, на территории историко-археологического комплекса, в городских парках, в местах проведения фестивалей и других значимых мероприятий.

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