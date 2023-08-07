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В Бугульме открылся модернизированный офис Сбера

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В городе Бугульма состоялось открытие офиса Сбера нового формата — свои двери для клиентов открыло отделение банка на улице Мусы Джалиля, 22.

Пространство стало открытым и безбарьерным. Клиенты могут получить все необходимые продукты и сервисы для жизни за одно посещение. Трансформируемое пространство позволяет быстро подстраиваться под потребности клиентов и изменения клиентопотока.

Офис отличается современным дизайном и новым функционалом. В филиале организовано комфортное пространство для ожидания своей очереди, зона СберЛогистики — постаматы, в которых можно забрать посылки по цифровому коду, кабинка для моментальной примерки заказов из интернет-магазинов и маркетплейса СберМегаМаркет, локация с обновленным ассортиментом умных устройств, а также современная детская зона.

В офисе предлагается широкий спектр банковских услуг: кредитование, операции по вкладам, прием платежей, денежные переводы и другие.

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