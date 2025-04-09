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Юные татарстанцы увлеклись садоводством

Жители республики стали чаще прибегать к совета...

Фото: freepik.com

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Жители республики стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала года количество пользователей онлайн-ресурсов с практическими рекомендациями для дачников увеличилось на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом максимальный рост интереса к теме зафиксирован среди подростков 14‑17 лет.

Согласно исследованию МегаФона, основанном на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются татарстанские дачники в возрасте от 35 до 44 лет. К этой возрастной группе относится почти треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 18%.

В этом году наблюдается значительный рост использования цифровых платформ с рекомендациями по огородничеству среди татарстанцев младше 17 лет. За год число молодых садоводов в регионе возросло на 27%. Аудитория 45‑54 лет увеличилась на 13%, в то же время пользователей в возрасте от 55 до 64 лет стало больше всего на 3%.

За год количество женщин из республики на профильных сайтах и в приложениях возросло на 11%. Они пользуются этими ресурсами в 2,3 раза чаще мужчин, число которых увеличилось на 6%. Как правило, жители Татарстана активно посещают такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы трафика превышают среднегодовой показатель на 43%.

«С мобильным интернетом можно мгновенно получить экспертный совет или ознакомиться с учебными материалами для садовых работ. Это особенно ценно для начинающих дачников. Каждый год мы заблаговременно усиливаем сигнал в садоводческих массивах, чтобы обеспечить надежную связь в новом сезоне. При планировании инженеры тщательно изучают опыт прошлого периода и принимают во внимание пожелания абонентов. Обращается внимание как на рост трафика, так и на зоны с недостаточным покрытием», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

В преддверии дачного сезона оператор построил объекты связи в садовых товариществах и пригороде Набережных Челнов. Оборудование заработало в крупном СНТ «Дизелист». Кроме того, скорости мобильной передачи данных до 70 Мбит/с стали доступны жителей и гостям сел Старое Абдулово и Бурды, а также деревни Старые Ерыклы.

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