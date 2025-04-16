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Татарстанцы вошли в топ-5 любителей книжных сервисов

Россияне всё активнее читают произведения начин...

Фото: freepik.com

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Россияне всё активнее читают произведения начинающих авторов на самиздат-площадках — число пользователей таких сервисов за год выросло на 37%, а время, проведённое на этих ресурсах, увеличилось на 24%. При этом на фоне бурного роста самиздат-платформ классические сервисы электронных библиотек показывают более скромную динамику. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за первый квартал 2024 и 2025 годов.

Онлайн-самиздат позволяет авторам публиковать свои произведения на платформе и продавать их читателям напрямую, минуя традиционные издательства. Зачастую на таких площадках размещается жанровая литература: фантастика, фэнтези или романтическая проза.

В Татарстане в тот же период общий интерес к литературным платформам увеличился на 29%, а площадки самиздата показали динамику 61%. Наиболее востребованные ресурсы — Author Today, Litnet и Litgorod. А самой частой их аудиторией являются женщины и мужчины 26-35 лет.

Традиционные онлайн-библиотеки наиболее популярны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Кемерово и Челябинске.

В целом по стране число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10% за год. При этом львиную долю прироста обеспечили именно самиздат-площадки — на них пришлось 62% новых читателей, тогда как классические электронные библиотеки привлекли лишь 38%.

Динамика потребления интернет-трафика также говорит в пользу сервисов для начинающих авторов — за год объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30%, в то время как трафик классических книжных платформ увеличился лишь на 2%. Особенно показательна статистика по времени, проведенному на ресурсах: у самиздат-площадок этот показатель вырос на 24%, а у традиционных сервисов, напротив, снизился на 6%.

Другой оператор также подтвердил рост интереса к литературным ресурсам. В частности, у абонентов МегаФона в Татарстане трафик на профильные сайты увеличился год к году на 18%. Наиболее востребованной платформой стал «ЛитРес», а в сегменте самиздата — Litnet. Как правило, подолгу читать татарстанцы предпочитают по средам и четвергам.

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