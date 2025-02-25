Татарстан попал в десятку регионов с наибольшим сосредоточением майнинговых ферм

МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. На январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Из общего числа обнаруженных ферм, 3% находятся на территории Татарстана

В результате проведенного анализа было установлено, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%. В Башкортостане и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов, а в Татарстане, Санкт-Петербурге, Самарской, Новосибирской, Свердловской областях— по 3%.

По данным EnergyTool МТС, самый большой рост майнинга по России в январе показали Тюменская область – на 49%, Свердловская область – на 42%, ХМАО – на 36%, Пермский край – на 30%, Челябинская область – на 32%, Башкортостан – на 24%, Самарская область – на 20%, Красноярский край – на 6%.

Изучив и сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года.