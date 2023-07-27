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Спортсмен из России занял третье место в турнире по гольфу

Спортсмен из России занял третье место в турнире по гольфу

Автор фото: Leonardo Petrocelli

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16 июня недалеко от Юрмалы (Латвия) на территории элитного загородного гольф-клуба «Jurmala Golf club and hotel» в четырех километрах от бархатных пляжей Балтийского моря состоялось открытие первого международного турнира по гольфу – RD Golf Tour 2023.

В турнире RD Golf Tour 2023 приняли участие профессиональные спортсмены из России, США и стран Евросоюза. Одним из участников турнира стал Дмитрий Самарин – многократный победитель турниров по гольфу как всероссийского, так и международного уровня.

Соревнования проводились в соответствии со стандартами, принятым Международной федерацией гольфа.

Победителем турнира RD Golf Tour 2023 стал американский гольфист Джим Хиллестед. Второе место занял представитель Латвии Свенс Динсдорфс. Несмотря на упорную борьбу спортсмену из России Дмитрию Самарину досталось только почетное третье место.

Призеры соревнования получили памятные подарки от спонсоров и партнеров турнира, а победителю торжественно был вручен золотой кубок RD Golf Tour.

Участники турнира поделились с нами впечатлениями о прошедшем соревновании:

«Хочу поблагодарить организаторов турнира RD Golf Tour. Соревнование проводится на высшем уровне. Отличное поле и очень напряженная игра особенно в начале турнира. Пришлось постараться, чтобы показать по-настоящему достойный результат!» - отметил Джим Хиллестед.

Следующая игра в рамках турнира RD Golf Tour состоится 16 сентября и пройдет уже в Эстонии в городе Пярну.

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