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СберНПФ: 75% детей откладывают деньги

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Большинство юных россиян делают накопления, выяснили СберНПФ совместно с образовательной платформой MAXIMUM Education. Чаще всего дети сберегают, чтобы купить гаджеты. Многие родители уже рассказали подрастающему поколению, как вести бюджет и защититься от мошенников. При этом карманные расходы детей на неделю россияне ограничивают суммой в 1 тыс. рублей, а первоочередной зоной роста для них считают борьбу со спонтанными покупками.

75% российских родителей заявили, что их дети откладывают деньги. Копить юные россияне предпочитают на гаджеты (33%) и одежду (16%). Ещё по 11% голосов набрали подарки близким, путешествия и обучающие курсы. Каждый второй (51%) ребёнок хранит свои накопления в безналичной форме: на родительской или специальной детской карте. 49% откладывают наличными.

63% родителей уже начали посвящать подрастающее поколение в тонкости ведения личного бюджета: рассказали, как вести учёт доходов и расходов, откуда берутся деньги, как их откладывать. Подробную инструкцию о том, как защититься от мошенников, получили 94% детей. Такая работа дала свои плоды: только 10% юных россиян получили негативный опыт в этой сфере.

Дети 85% респондентов получают карманные деньги, преимущественно нерегулярно. Лишь 30% опрошенных родителей выделяют личные средства подрастающему поколению с установленной периодичностью. 87% россиян выдают детям на неделю до 1 тыс. рублей.

Участники опроса также озвучили зоны роста для подрастающего поколения. Первую строчку в перечне навыков, которые родители рекомендуют совершенствовать, заняла борьба с импульсивными покупками (32%). Далее следуют траты на вредную еду (23%), незнание цены денег и неумение контролировать расходы (по 14%). Ещё 13% респондентов посетовали, что детям все ещё непросто откладывать деньги.

Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ:

«Мы видим, что родители стараются с раннего возраста говорить с детьми о деньгах и заниматься их финансовой грамотностью. Это хороший тренд. Постигая основы обращения с деньгами, ребёнок учится договариваться, планировать, быть ответственным, развивает финансовую дисциплину. Этого навыка сегодня не хватает многим взрослым. Однако и здесь есть решение: упростить процесс накоплений можно, например, с функцией автопополнения. Подключить такую опцию можно ко вкладу, накопительному счёту или индивидуальному пенсионному плану (ИПП). С 2024 года появится ещё один инструмент ― программа долгосрочных сбережений. Копить с ней можно будет, в том числе на образование ребёнка или капитал для него к совершеннолетию».

Опрос проводился в августе 2023 года среди 1,2 тыс. россиян из всех федеральных округов, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет.

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